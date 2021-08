Wolfsburg

Die Marke Volkswagen will künftig keine Schaltgetriebe mehr in Autos anbieten. Das berichten die Fachmagazine „Auto, Motor und Sport“ und „Automobilwoche“. Das erste Modell, das Kunden nur noch mit Automatikgetriebe ordern können, soll ab 2023 der neue Tiguan sein. Ab 2030 könnte es auf den großen Märkten in China, den USA und in Europa keine VW-Modelle mehr mit Handschaltung geben.

E-Autos und moderne Assistenzsysteme brauchen keine Schaltgetriebe

Laut den Magazinen gibt es zwei Gründe für diese Entscheidung: Zum einen wolle Volkswagen die Entwicklungskosten für neue Schaltgetriebe sparen. Zum anderen werde die Bedeutung von Schaltgetrieben generell stark abnehmen, denn: Viele moderne Assistenzsysteme könne man nicht mit Schaltgetrieben kombinieren. Außerdem würden die Schaltgetriebe mit der zunehmenden Verbreitung von Elektroautos ohnehin in den nächsten Jahrzehnten aussterben. „Elektroautos haben bis auf wenige Ausnahmen wie den Porsche Taycan keine Mehrganggetriebe“, schreibt die „Automobilwoche“.

Das Magazin verweist auf die ohnehin schwindende Bedeutung von Schaltgetrieben: „Von aktuell 5838 angebotenen Automodellen in Deutschland sind nach Angaben des Marktbeobachters Jato Dynamics schon heute nur noch 1870 mit Schaltgetriebe zu haben.“ Die aktuellen Automatikgetriebe seien deutlich sparsamer, sportlicher und komfortabler als ihre Vorgänger.

Von Carsten Bischof