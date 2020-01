Made in Wolfsburg: Die Polizei fährt Volkswagen

Wolfsburg

Die meisten Polizeiautos in Deutschland stammen von Volkswagen. Das hat eine aktuelle Umfrage der Deutschen Presseagentur unter den Behörden ergeben. Und von dieser Auftragslage profitiert vor allem auch das Werk Wolfsburg. Hier werden viele der Polizeifahrzeuge hergestellt.

Der Freund und Helfer fährt meist VW

Die Umfrage zeigt Volkswagen bei den Streifenwagen, Polizeibussen und Zivilfahrzeugen im Bestand der deutschen Polizei klar an der Spitze. Elf Landespolizeien und die Bundespolizei lieferten verwertbare Daten. Dort kommt VW mit mehr als 8600 Fahrzeugen auf einen Anteil von gut einem Drittel. Und auch in vier der fünf fehlenden Ländern gehören VWs zu den häufigsten eingesetzten Modellen. Vor allem der Passat und der VW-Bus sind bei der Polizei beliebt. Zum Vergleich: Mercedes auf Rang zwei kommt bundesweit auf 6600 Polizeifahrzeuge.

Viele Fahrzeuge stammen direkt aus Halle 12 in Wolfsburg

Unter den Modellen sind bei VW demnach vor allem Passat, Touran, VW-Bus und auch Golf bei den Behörden extrem gefragt. Und hier ist das Werk in Wolfsburg ganz vorne dabei: In der Halle 12 arbeiten die Beschäftigten aus dem Sonderfahrzeugbau und rüsten dort Touran und Golf zu Polizeiautos um. „Die Kolleginnen und Kollegen hier bauen Fahrzeuge in Top-Qualität für Behörden und andere Kunden in ganz Deutschland auf. Gerade die bekannte Zuverlässigkeit von Volkswagen-Fahrzeugen ist für die Kunden wertvoll“, sagt Betriebsrat Jürgen Hildebrandt über den Bereich.

Ein Blick ins Wolfsburger Werk: Hier werden Golf und Touran für den Polizeibetrieb umgerüstet. Quelle: VW Betriebsrat

Die Polizeifahrzeuge sind eines der wichtigsten Felder für die Abteilung. Aber auch Taxis, Fahrschulautos, „Gelbe Engel“ des ADAC, Feuerwehrfahrzeuge oder behindertengerechte Wagen entstehen hier. 7500 Autos wurden hier 2019 umgerüstet. „Die Polizeiwagen basieren auf normalen Fahrzeugen, die nach dem Zählpunkt 8 zu uns kommen“, sagt Michael Meichsner, der seit zehn Jahren als Kfz-Mechatroniker im Sonderfahrzeugbau arbeitet.

Umbau dauert bis zu sechs Tage

Im ersten Schritt entfernen Michael und seine Kollegen fast die ganze Innenausstattung: Himmel raus, Türenverkleidung raus, Mittelablage raus, bei den meisten Autos sogar Teppich raus. „Wir brauchen den Platz für die Technik: Funk, Signalanlage, Halterungen, zusätzliche Bedienelemente und so weiter“, sagt Michael Meichsner. Fünf bis sechs Tage dauert der Umbau. Bei der Ausstattung hat jedes Bundesland andere Vorstellungen: verschiedene Blaulichter, verschiedene Beklebung, verschiedene Funkgeräte. Ein Land bestellt sogar Scheiben, die besonders gegen Schläge und Steine gesichert sind.

Aufwendig: Der Umbau dauert bis zu sechs Tage. Quelle: VW Betriebsrat

Guter Imageträger

Für VW als Hersteller sind die Behördenfahrzeuge vor allem als Imageträger interessant. Wenn Polizei oder Feuerwehr eine Automarke fahren, ist das eine Auszeichnung. Sogar in der BMW-Heimat München hat die Feuerwehr e-Gölfe bestellt, die gerade ausgerüstet werden. „Die Polizei genießt allgemein ein hohes Vertrauen in der Bevölkerung und hat ein positives Image. Volkswagen hat daher grundsätzlich Interesse daran, sie mit Fahrzeugen zu beliefern“, sagt ein VW-Sprecher.

Dort stellt man zudem einen Trend fest, der dem Gesamtmarkt folgt: „Inzwischen ist auch im Polizeibereich der Trend zum SUV spürbar“, so der Sprecher. „Beispielsweise verzeichnen wir zunehmendes Interesse am Tiguan Allspace.“ Auch Plug-in-Hybride und E-Fahrzeuge würden stärker nachgefragt. Den e-Golf fragen die Behörden zudem deutlich stärker nach als andere Kunden.

Finanziell eher ein Grenzgeschäft

Aus finanzieller Sicht stellen die Lieferungen an die Polizei hingegen wohl eher ein Grenzgeschäft dar. Das finanzielle Volumen hinter den Aufträgen ist zwar durchaus groß – die Bundesländer investierten laut dpa-Umfrage 2019 zwischen 15 und 98 Millionen Euro in neue Polizeiautos – gleiches gilt in den meisten Fällen aber auch für den Aufwand für die Umrüstung und die Rabatte. Diese betragen teilweise bis zu 35 Prozent.

Von Steffen Schmidt