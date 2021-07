MAN kündigt Vereinbarung: Azubis und Ausbilder halten Mahnwache ab

Salzgitter

Eigentlich genießt die VW-Tochter MAN einen exzellenten Ruf für die Ausbildung von Nachwuchskräften an seinen Standorten. Doch dieser Ruf könnte schnell der Vergangenheit angehören: Die Geschäftsführung hat jetzt die Gesamtbetriebsvereinbarung zur Ausbildung an seinen Standorten gekündigt. Das heißt auch für den MAN-Standort Salzgitter: keine garantierte Mindestzahl von Azubis und keine Übernahmegarantie mehr. Das erzürnt die IG Metall vor Ort.

Azubis und Ausbilder trafen sich zur Mahnwache

Die Jugendlichen und ihre Ausbilder reagierten auf ihre Art auf die schlechte Nachrichten aus München: Sie trafen sich vor dem Standort zur Mahnwache. „Alle haben mitgemacht“, freut sich Jan Laging, Jugend- und Ausbildungsbeauftragter der IG Metall in Salzgitter. „Auszubildende und Ausbilder haben Angst um ihren Job.“

Was er nicht versteht: „Diese Betriebsvereinbarung gibt es erst seit zwei Jahren.“ Und die Belegschaft bei MAN in Salzgitter sei „sehr alt“, das heißt: „Hier ist man auf die Ausbildung junger Fachkräfte angewiesen.“ Bisher habe die Mindestzahl an Azubis in Salzgitter bei 35 gelegen – die in einer ganzen Reihe von Berufen ausgebildet wurden. Vom Mechatroniker über die Fachkraft für Logistik bis hin zum Zerspanungsmechaniker. Früher seien Jugendliche sogar im kaufmännischen Bereich ausgebildet worden.

IG Metall will mit MAN „konstruktiv“ über Zukunft sprechen

Ohne vernünftige und ausreichende Ausbildung, so Jan Laging, würden schon bald Know How und Fachkräfte fehlen. Das will die IG Metall auf jeden Fall verhindern: „Wir müssen uns hier in Salzgitter konstruktiv mit der Zukunft beschäftigen“, sagt er. Und die beginne bei der Ausbildung.

Die Mitbestimmung bei MAN hat bereits angekündigt, sich heftig gegen die Kündigung der Betriebsvereinbarung zu wehren – notfalls auch mit rechtlichen Mitteln. Der Zorn tritt offen zutage. Saki Stimoniaris, Konzernbetriebsratsvorsitzender bei MAN, spricht von einem noch nie dagewesenen „Kulturbruch“.

Ganz ähnliche Töne hatte der ehemalige Betriebsratchef des Mutterkonzerns, Bernd Osterloh, vor einigen Monaten angeschlagen, als MAN die Betriebsvereinabrung zur Standortsicherung kündigte und massenweise Stellen kürzen wollte.

Heute steht Osterloh – und das verleiht dem Konflikt eine besondere Brisanz – als hochbezahlter Personalvorstand bei Traton gewissermaßen auf der anderen Seite – und schweigt. Zwar ist er als Manager der übergeordneten Traton-Gruppe nicht direkt für die Entscheidungen bei MAN verantwortlich, sein Ruf und Vermächtnis als „Mr. Mitbestimmung“ dürfte dennoch einen Knacks erhalten.

Von Carsten Bischof