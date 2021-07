MAN bietet Elektro-Transporter jetzt mit Kofferaufbau oder als Pritsche an

München

Bei einer Möbelhauskette ist er bereits in den Niederlanden im Einsatz: der MAN eTGE mit Kofferaufbau. Dort ermöglicht er innerhalb der Metropole Amsterdam die lokal emissionsfreie Zustellung der oft sperrigen Möbelpakete. Bisher war der Elektro-Transporter im Bereich Gütertransport als Kastenwagen sowie im Bereich Personentransport als Kombi erhältlich. Jetzt bietet MAN in Zusammenarbeit mit renommierten Aufbauherstellern den eTGE mit Kofferaufbau sowie mit fester Pritsche oder als Dreiseitenkipper an.

Mit Kofferaufbau wird der eTGE für Zusteller attraktiver

„In der neuen Kofferversion wird der eTGE für Zusteller noch attraktiver. Denn viele Kunden im städtischen Lieferverkehr sind an viel Ladevolumen interessiert, sei es für Auslieferungen von großvolumigen Onlinebestellungen oder auch für Möbellieferungen. Gleichzeitig wird es gerade in der Stadt immer wichtiger, Abgas- und Geräuschemissionen nachhaltig zu reduzieren. Der MAN eTGE mit Kofferaufbau bietet hierfür die ideale Kombination“, sagt Martin Imhoff vom MAN-Marketing.

MAN Elektro-Transporter: Den eTGE gibt es auch mit Pritsche und als Dreiseitenkipper. Quelle: MAN

Einen anderen Einsatzzweck bedient die zweite Neuerung: kommunale Dienstleistungen, Baugewerbe sowie Garten- und Landschaftsbau. Hier sind eine Pritsche oder ein Dreiseitenkipper gefragt. Diese bietet MAN jetzt in Kooperation mit dem Hersteller Schoon Fahrzeugsysteme aus Wiesmoor an.

Die Reichweite liegt zwischen 115 und 130 Kilometern

Die technischen Leistungsdaten des eTGE bleiben mit den neuen Aufbau-Möglichkeiten unverändert. Er verfügt über eine Batteriekapazität von 35,8 kWh und eine elektrische Antriebsleistung von 100 kW. Sein Antriebsdrehmoment von 290 Nm verleiht ihm hohe Agilität für seinen typischen Einsatz im städtischen Verteilerverkehr. Die Reichweite beträgt nach WLTP-Testverfahren 115 km, kann aber im Realeinsatz in der Stadt je nach Transportbedingungen auf bis zu 120 bis 130 km steigen.

