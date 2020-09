MAN-Belegschaft rüstet sich für Kampf um Arbeitsplätze

München

Der Konzernbetriebsratsvorsitzende vom VW-Tochter MAN, Saki Stimoniaris, informierte die Belegschaft am Dienstag auf einer Sprechstunde des Betriebsrats im MAN Werk München über den aktuellen Stand der Gespräche mit dem Unternehmen. Dieses plant, die Standort- und Beschäftigungssicherung zum 30. September 2020 zu kündigen. MAN will weltweit gut ein Viertel der 36 000 Arbeitsplätze abbauen, besonders schlimm würde es wohl Deutschland treffen. Zwei deutsche Standorte sollen komplett geschlossen werden und auch der Standort Salzgitter steht zur Disposition. Die dortige Komponentenfertigung soll nach Plänen des Vorstands nach Krakau ausgegliedert werden. Dann bliebe nur noch die Logistik in Salzgitter. Etwa 1400 Jobs stehen auf der Kippe.

Stimoniaris gab sich kämpferisch: „Viele MANlerinnen und MANler sind enttäuscht und wütend – und das ist verständlich. Wir als IG Metall Betriebsrat halten uns an jeden Vertrag. Vom Vorstand kann man das nicht behaupten. Die Standort- und Beschäftigungssicherung, die bis Ende 2030 gilt, wegen der wirtschaftlichen Situation aufzukündigen – das ist unterste Schublade. Die Existenz von tausenden Kolleginnen und Kollegen steht auf dem Spiel. Nur weil es vergangene Vorstände nicht geschafft haben, unsere MAN winterfest zu machen. Und eins sage ich klar: Wenn der Vorstand sagt, es gäbe keine Tabus, dann liegen für uns als Belegschaft auch alle Optionen auf dem Tisch.“

Osterloh : „Wir kämpfen für euch!“

Neben Saki Stimoniaris sprach auch Elke Behmer-Geisler, Vorsitzende des Betriebsrats Salzgitter. Sie zeigten sich enttäuscht über die mangelnde Vertragstreue des Vorstands und versicherte standortübergreifende Solidarität für die Verhandlungen in der kommenden Zeit.

Der Volkswagen Konzernbetriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh schickte ebenfalls eine Solidaritäts-Botschaft an die Beschäftigten: „ Betriebsrat und IG Metall kämpfen für Euch! Der Vorstand ist gut beraten, wenn er sich mit anderen Themen als dieser Kündigungsfrist auseinandersetzt. Zum Beispiel mit der Frage, warum das frühere Management in den vergangenen, wirtschaftlich guten Jahren nicht ausreichend Rendite eingefahren hat. Das lag bestimmt nicht an der harten Arbeit der Beschäftigten. Sollten bei MAN tatsächlich Arbeitsplätze aus wirtschaftlichen Gründen abgebaut werden müssen, dann muss parallel geprüft werden, ob es andere Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb des Konzerns gibt.“

