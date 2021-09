Livestream: Volkwagen präsentiert Weltpremiere auf der IAA

München/Wolfsburg

Die Internationale Automobilausstellung IAA beginnt am Montag an ihrem neuen Standort München mit neuem Konzept als Verkehrsmesse IAA Mobility. Aus Volkswagen-Sicht startet die Messe mit einem Paukenschlag. Für 9.55 Uhr ist eine aufsehenerregende Weltpremiere aus der vollelektrischen ID.-Familie angekündigt.

Das brandneue Konzeptfahrzeug wird im Rahmen einer VW-Pressekonferenz vorgestellt und gibt erstmals einen Ausblick auf zukünftige ID.-Modelle im Kleinwagensegment – und damit auf die angekündigte, für die breite Masse erschwingliche Elektromobilität.

Livestream: Die VW-Präsentation auf der IAA

Das weitere VW-Programm

Montag, 6. September, 9.55 bis 10.35 Uhr: Weltpremiere, Talk zur digitalen IAA, Talk mit CEO Ralf Brandstätter, Talk mit Experten zur neuen ID. Studie

Montag, 6. September, 11.30 bis 12 Uhr: Design Talk mit VW-Designchef Jozef Kabaň

Montag, 6. September, 13.30 bis 14 Uhr: Talk mit Tech-Influencerin Nicole Scott, „Ask me anything“ zur neuen ID. Studie, Talk mit Designchef Jozef Kabaň, Talk mit Sänger Wincent Weiss

Dienstag, 7. September, 10 bis 10.30 Uhr: Talk mit Marketingvorstand Klaus Zellmer und VdK-Präsidentin Verena Bentele zum Thema „Bezahlbare E-Mobilität für alle“ und „Ask me anything“ zur ID. Familie

Dienstag, 7. September, 10.30 bis 11 Uhr: Talk mit Murat Aksel, Konzernvorstand für den Geschäftsbereich Einkauf, über die langfristige Strategie, bis 2050 ein bilanziell CO2-neutrales Unternehmen zu werden.

VW zeigt selbstfahrende Bullis

Vor dem Start des vollelektrischen VW-Busses ID.Buzz im kommenden Jahr hat Volkswagen zur Automesse IAA bereits am Sonntagabend eine autonom fahrende Prototypen-Version des Fahrzeugs fertiggestellt. Zunächst wird die Technologie mit fünf solcher Fahrzeuge getestet, ehe ab 2025 dann ein Serienbetrieb möglich sein soll. Dies kündigte Europas größter Autokonzern am Sonntagabend in München an.

Selbstfahrende „Bullis“ sollen zum Beispiel bei Roboter-Taxi-Diensten eingesetzt werden. VW und sein US-Partner Argo AI erproben die Technologie nun in München, vor allem auf Fahrten zum Flughafen. Auch der Shuttle-Service Moia – derzeit in Hamburg und Hannover unterwegs – soll künftig in das Modell einbezogen werden. Mittelfristig sollen auch private Kunden und Logistiker die Technik nutzen können.

Autonomes Fahren als „Multimilliarden-Markt“

Die Wolfsburger hoffen bei der weiteren Entwicklung des autonomen Fahrens auf die Erschließung eines globalen Multimilliarden-Marktes. Dabei werde die Verbesserung der Software jedoch nie abgeschlossen sein, erklärte Agro-AI-Chef Bryan Salesky: „Es wird nie ganz fertig sein.“ Aufgaben wie dynamisches Lernen von Bordsteuerungen und das Voraussehen zahlreicher Fahrsituationen seien „unglaublich komplex“.

Ein Kernziel werde darin bestehen, Unfälle zu verringern und sie idealerweise komplett zu verhindern. Die Erforschung und Verbesserung entsprechender Algorithmen betreiben VW und Argo bereits seit einiger Zeit, auch über die gemeinsame Kooperation mit dem US-Autobauer Ford.

Protest von Greenpeace in München

Die Verringerung fossiler CO2-Emissionen war ebenfalls Thema in München. Vor der Veranstaltungshalle protestierten Aktivisten von Greenpeace - ihrer Ansicht nach tut der VW-Konzern trotz Hochlaufs der E-Mobilität und Milliardeninvestitionen hier nach wie vor zu wenig. Die Verkehrsexpertin der Umweltorganisation, Marion Tiemann, übergab Vorstandschef Herbert Diess die Klageschrift zum Verfahren, das Greenpeace zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in der vergangenen Woche angekündigt hatte. Gefordert wird unter anderem, dass etwa VW spätestens 2030 gar keine Verbrenner mehr verkauft.

Demonstranten von Greenpeace stehen mit einem Poster "VW - Von Wegen Klimaschutz!" vor einer Halle, in der eine Veranstaltung von Volkswagen stattfand. Quelle: Jan Petermann/dpa

„Der Dekarbonisierungspfad von VW ist nicht mit dem Ziel kompatibel, dass die globale Temperatur durch den Treibhauseffekt um höchstens 1,5 Grad steigen darf“, meinte Tiemann. Wenn behauptet werde, wegen unterschiedlicher Marktbedingungen in einzelnen Weltregionen kein einheitliches Datum für einen Verbrenner-Ausstieg nennen zu können, reiche dies im Sinne konsequenten Klimaschutzes nicht aus: „Es bleibt profitorientiert. Man will was verändern, aber ja nicht zu schnell.“

Tiemann sprach mit Diess kurz über den Stand der Klimapolitik in verschiedenen Ländern. Der VW-Chef betonte, man tue schon viel - der Umstieg zu Öko-Energien sei nicht nur eine Aufgabe der Autoindustrie.

Von RND/dpa/WAZ