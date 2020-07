Letzter e-Golf verlässt das VW-Werk Wolfsburg

Wolfsburg

Der ID.3 wird in Zwickau gebaut, der ID.Buzz in Hannover, in Emden wird auf E-Mobilität umgerüstet: Das Stammwerk in Wolfsburg hingegen bleibt bis auf Weiteres ein Standort für die Verbrenner-Technologie. In dieser Woche verlässt nun auch der letzte e-Golf die Fabrik am Mittellandkanal – und damit das vorerst letzte reine Elektroauto. Bei dem Abschiedsmodell handelt sich um ein Behördenfahrzeug aus dem Sonderfahrzeugbau, der an die Berufsfeuerwehr in Rostock geht. Als „normaler“ e-Golf nahm das Modell bereits Abschied aus Wolfsburg.

Dabei ist das Modell durchaus eine Erfolgsgeschichte: Der e-Golf wurde 2014 als zweites batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) der Marke Volkswagen nach dem e-up! eingeführt. Er zählt zu den erfolgreichsten Elektroautos in Europa und ist auch darüber hinaus bei den Kunden beliebt. In der Gläsernen Manufaktur in Dresden wird er noch bis Ende des Jahres weitergebaut.

Letzter e-Golf ist ein Umbau für die Feuerwehr

Auf der Montagelinie 3 in Wolfsburg wurden insgesamt gut 95 000 e-Golf gefertigt. Der Sonderfahrzeugbau steuerte 96 Autos bei. Kunden sind hier vor allem Feuerwehren und die Polizei in verschiedenen Bundesländern. Der Letzte seiner Art ist nun ein Kommandowagen mit Funkanlage und Lautsprechern hinter dem Kühlergrill. Außerdem können die so genannten Frontblitzer mit dem Blaulicht mitleuchten.

Michael Meichsner und Artur Bratzel haben die Umbauten und Beklebungen vorgenommen. Jetzt können Vertreter der Berufsfeuerwehr Rostock das Auto in Halle 12 abnehmen, bevor es sich Ende der Woche auf einem Tieflader Richtung Ostsee aufmacht.

Von Steffen Schmidt