Leise zum Direktvertrieb? Volkswagen weitet Agentur-Vertriebsmodell aus

Wolfsburg

Volkswagen will das bislang bei Elektroautos pilotweise erprobte Agenturmodell für Händler künftig deutlich ausweiten. Das gab der Konzern jetzt nach seinem europäischen Händlerkongress bekannt. VW will mit dem neuen Vertriebsmodell, bei dem die Händler als Vermittler und Agenten agieren, auf das sich durch die Digitalisierung verändernde Kundenverhalten reagieren.

Eingeführt hatte die Marke Volkswagen das Agentur-Vertriebsmodell in letzten Jahr zum Start des ID.3. für die gesamte vollelektrische ID.-Familie für Privatkunden in Deutschland und Österreich. Bei Großkunden war dieses Vorgehen bereits Usus. Künftig soll das Modell für auf weitere europäische Märkte wie Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Polen, Irland und Schweden und auch weitere Konzernmarken ausgeweitet werden. Neben den E-Autos der Kernmarke würden dann auch die Stromer von Audi, Skoda und Volkswagen Nutzfahrzeuge sowie sämtliche Modelle der Seat-Submarke Cupra über das Agenturmodell vertrieben werden. Diesbezüglich stehe man mit den Händlerräten im Gespräch, teilte VW mit.

Volkswagen erhofft sich bessere Nutzererfahrung im digitalen Zeitalter

Für die Kunden bedeutet das: Sie kaufen ihre E-Fahrzeuge direkt beim Hersteller. Die Händler gehen dabei allerdings nicht leer aus. So geben die Kunden bei der Online-Bestellung ihres Fahrzeugs ihren persönlichen Wunschhändler an. Dieser übernimmt damit die Rolle als Vermittler, kümmert sich um die Akquisition, Beratung, Durchführung von Probefahrten, Abwicklung des Geschäfts, sowie die Auslieferung in Abstimmung mit Volkswagen – und erhält dadurch im Gegenzug eine Provision analog zum stationärem Geschäft.

Volkswagen erhofft sich von dem Modell eine bessere Benutzererfahrung. „Das Verbraucherverhalten wird digitaler, und wir müssen in der Lage sein, auf Verbraucherpräferenzen zu reagieren“, erklärt VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer. Immer mehr Kunden würden den Kaufprozess online starten, bevor sie ihre Händler für eine Beratung besuchen und eine Probefahrt durchführen. Die Corona-Krise habe die Notwendigkeit der Digitalisierung von Vertriebsprozessen noch beschleunigt. „Die Online-Interaktionen haben um fast 70 Prozent zugenommen“, berichtet Zellmer. Das neue Modell reagiere auf diese Entwicklung und werde dem Kundenwunsch nach einem nahtlosen Wechsel zwischen Online- und Offline-Kanälen gerecht.

VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer: „Das Verbraucherverhalten wird digitaler, und wir müssen in der Lage sein, auf Verbraucherpräferenzen zu reagieren.“ Quelle: Volkswagen

Händler haben mehr Verlässlichkeit

Für die Händler selbst soll das neue Modell ebenfalls Vorteile bieten. Allem voran eine besser planbare und verlässliche Vergütung. So wird der Preis für die Fahrzeuge von VW festgelegt, Preisverhandlungen mit den Kunden entfallen dadurch. Zudem müssen die Händler die Fahrzeuge nicht mehr vorfinanzieren, das übernimmt der Hersteller und trägt damit auch das Risiko für Rückläufer und Restwert. Auch die Kosten für Lagerhaltung und Ausstellungsfahrzeuge werden vom Hersteller getragen. „Das ist gerade in diesen Zeiten eine signifikante finanzielle Entlastung für die Händler. So können unsere Partner sich darauf konzentrieren, was den Handel unersetzlich macht: die persönliche, kompetente Kundenbetreuung“, hatte Dirk Weddigen von Knapp, Vorsitzender des Volkswagen und Audi Partnerverbands, im letzten Jahr den Wechsel zum Agenturmodell kommentiert.

Dennoch blicken manche Händler durchaus skeptisch auf das Modell. Die Befürchtung: Das Agenturmodell sei nur ein erster Schritt auf dem Weg zum vollständigen Direktvertrieb. In der Tat hat beispielsweise auch Volkswagen Financial Services angekündigt, künftig stärker auf den Direktvertrieb setzen zu wollen. Man wolle künftig länger am Kunden bleiben um stärker an der automobilen Wertschöpfungskette zu partizipieren, hatte VWFS-Chef Lars Henner Santelmann im März erklärt.

Wer die Daten hat, macht das Geld

Der Hintergrund ist klar: Im digitalen Zeitalter ist am Auto durch digitale Dienste und Daten deutlich mehr zu verdienen. Wer dabei die Daten der Kunden hat, ist im Vorteil. VW selbst nennt dies „Geschäftsmodell 2.0“ und treibt die Entwicklung von neuen, datenbasierten Geschäftsmodellen voran. Dazu gehören etwa Updates und Zusatzfunktionen. VW erhofft sich dadurch zusätzliche Umsätze in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe während der Nutzungsdauer der Fahrzeuge.

Man wolle die Händler keineswegs aus dem Geschäft herausdrängen, versichert VW derweil. „Ich hatte das Vergnügen, auf dem European Dealer Congress mit unseren Händlern zu sprechen. Meine persönliche und klare Botschaft war: Händler spielen und werden immer eine Schlüsselrolle im Verkaufsprozess spielen. Und ihre Rolle wird sich zu einem Beraterprofil entwickeln, das den Kunden vor, während und nach dem Verkaufsprozess leitet“, versicherte Klaus Zellmer.

Von Steffen Schmidt