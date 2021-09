Leasing-Ärger bei VW: Das alte Auto ist weg, aber der neue Pkw noch nicht da

Wolfsburg

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr: Seit exakt 25 Jahren können VW-Beschäftigte zu Sonderkonditionen Autos von ihrem Arbeitgeber leasen – und jetzt stockt das System. Mitarbeiter können oft nicht mehr reibungslos von einem zum anderen Fahrzeug wechseln, einige stehen eine Zeit lang sogar ohne Auto da. Schuld an den Problemen seien die aktuellen Versorgungsengpässe (etwa bei Halbleitern), sagt Volkswagen. Und verspricht ein neues, besser funktionierendes Leasing-System.

Das bisherige Auto ist weg, aber das neue noch nicht da

Gleich mehrere VW-Beschäftigte meldeten sich in den vergangenen Tagen bei der WAZ. Das Problem war bei allen gleich: Sie haben aktuelle Volkswagen geleast und sollen sie jetzt abgeben. Danach gibt es zwei Probleme: Die einen haben das bisherige Auto bereits abgegeben, das neue aber noch nicht erhalten. Die anderen sollen ihr Auto abgeben, erreichen aber nach eigener Aussage das zuständige Kunden-Center nicht.

Das Leasing von E-Autos wie dem ID.3 ist wegen der staatlichen Förderung komplizierter als bei Verbrennern. Quelle: Roland Hermstein

Auf WAZ-Anfrage versichert ein Volkswagen-Sprecher: „Auch vor dem Hintergrund der aktuell bekannten schwierigen Versorgungslage versuchen wir selbstverständlich, die Mobilität unserer Kunden zu gewährleisten. Darum verlängern wir beispielsweise die aktuellen Leasingverträge, bis das neue Fahrzeug ausgeliefert werden kann.“ Motto: „Den Alten länger behalten, bis der Neue da ist.“ Das habe man bereits in vielen tausend Fällen so problemlos gehandhabt. Aber: Wegen bestimmter Förderrichtlinien kann es hier bei Elektro- und Hybridfahrzeugen zu Problemen kommen.

VW spricht von „sehr wenigen Fällen“

Aber: „In sehr wenigen Ausnahmen kam es vor, dass Kunden ihr Fahrzeug bereits abgegeben haben und das neue Fahrzeug verspätet ausgeliefert wird.“ VW-Beschäftigte berichteten der WAZ, dass sie wochenlang kein Auto gehabt hätten – oft gab es aber glücklicherweise zwei Autos im Haushalt oder der Mitarbeiter arbeitete eh im Home Office.

Der VW-Sprecher betont: Bei Problemen möge man sich bitte telefonisch und per Mail ans Kunden-Center wenden – das klappe in der Regel. Außerdem betont er: „Wir planen das aktuelle Leasing-Vertragsangebot noch kundenorientierter zu gestalten und in naher Zukunft die bislang zwei unabhängigen Leasingverträge zu einem Vertrag zusammenzufassen.“ Dann sei künftig „durchgängige Mobilität gewährleistet“.

Einige VW-Mitarbeiter kaufen ihre Autos jetzt lieber

Einige VW-Mitarbeiter haben ihre Probleme bereits anders gelöst: „Sie leasen keine Autos mehr“, berichtet ein Wolfsburger. „Sondern sie kaufen sie...“

Von Carsten Bischof