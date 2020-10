Wolfsburg

Die Elektromobilität kommt voran in Deutschland. Das Angebot an batterieelektrischen Modellen und deren Zulassungszahlen wachsen. Mit dem ID.3 und ID.4 hat VW kurz hintereinander zwei rein elektrische Modelle auf den Markt gebracht, Hybridversionen vom neuen Golf und dem neuen Tiguan ergänzen das elektrische Angebot. Größter Kritikpunkt und damit auch größte Hürde für die E-Mobilität bleibt die Lade-Infrastruktur. Reicht das aktuelle Angebot an Ladesäulen, um die E-Mobiltität tatsächlich massenkompatibel zu machen?

Den ultimativen Praxis-Test sind jetzt der Mannheimer Langstrecken-Rekordfahrer Rainer Zietlow und sein Beifahrer Dominic Brüner angetreten. In einer Marathontour fahren sie über zwei Monate rund 650 Schnellladestationen mit mehr als 60 kW Ladeleistung an. Sie testen dabei sowohl die Langstreckentauglichkeit des neuen Volkswagen ID.3 als auch die Ladeinfrastruktur in Deutschland. Zum Einsatz kommt dabei ein Vorserienmodell des ID.3 Pro S mit 77kWh Netto-Batterie-Energie-Inhalt, das laut VW bis zu 549 Kilometer Reichweite im WLTP-Zyklus bietet und im Frühjahr 2021 auf den Markt kommt.

Im E-Auto 20 000 Kilometer quer durch Deutschland

Rainer Zietlow ist in der Szene als Langstrecken-Spezialist bekannt: Zu seinen weltweiten Rekordprojekten mit Volkswagen-Modellen gehören drei Weltrekorde und sieben Langstreckenrekorde. 130 Länder hat er mit dem Auto schon bereist. Seine rund 20 000 Kilometer lange Marathonfahrt führt ihn nun kreuz und quer durch Deutschland, aufgeladen wird fast ausschließlich mit umweltfreundlichem Ökostrom. Im Fokus stehen der neue VW ID.3 Pro S, das deutsche Schnellladesäulennetzwerk und der Ladeservice We Charge von Volkswagen. Auf www.id3-deutschlandtour.com berichten Zietlow und sein Team online über die kommenden zwei Monate von ihren Erfahrungen. Studierende der Hochschule der Medien (HdM) aus Stuttgart liefern täglich Texte, Fotos und Videos von der Strecke.

Die effiziente Route durch möglichst viele Winkel Deutschlands hat das Institut für Transportlogistik (ITL) an der Technischen Universität Dortmund ausgerechnet. Das Team startete am 28. September am südlichsten Hotel Deutschlands nahe Oberstdorf und beendet die Tour am nördlichsten Parkplatz Deutschlands, westlich von List auf Sylt.

Großer Push für die Ladeinfrastruktur

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Europa wird übrigens wohl in Kürze schon deutlich an Fahrt aufnehmen. Mit Shell hat Europas größter Ölkonzern jetzt angekündigt, bis 2050 CO2-neutral zu sein. Ladesäulen an Shell-Tankstellen sind damit wohl nur noch eine Frage der Zeit. VW-Chef Herbert Diess lobte diesen Schritt auf dem Karriereportal LinkedIn. „ Europas größter Ölkonzern will Teil des Wandels sein – historisch! Jetzt ist es Zeit zu liefern. Ich freue mich auf viele Wind- und Solarparks – und vor allem auf Ladestationen mit sauberem Strom aus Shell. Ich habe großen Respekt vor dieser Entscheidung. Dieser Schritt beschleunigt die Transformation noch mehr“, so Diess.

Von Steffen Schmidt