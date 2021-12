Ladeinfrastruktur: Wo Wolfsburg und Salzgitter die Nase vorn haben

Wolfsburg

Wo Volkswagen ist, da ist vorne: Das gilt zumindest für den Status der E-Ladeinfrastruktur, wie jetzt aus einem Ranking des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes hervorgeht. Denn Salzgitter und Wolfsburg führen diese bundesweite Rangliste in zwei wichtigen Kategorien an.

Beim sogenannten T-Wert, der angibt wie viele E-Pkw sich einen öffentlichen Ladepunkt teilen müssen, bleibt Salzgitter Spitzenreiter. Beim A-Wert, der die reine Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte im Verhältnis zu allen im Landkreis und in der Stadt zugelassenen Autos benennt, führt die Stadt Wolfsburg. Zudem besitzt die Konzernzentrale in Wolfsburg mit den Ionity-Ladeparks in Fallersleben, im Allerpark, in Detmerode und an der Braunschweiger Straße ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Bislang gibt es diese Schnelllader so fast nur an Autobahnen.

Private Ladepunkte im Ranking nicht enthalten

Karl-Heinz Bley, Präsident des Kfz-Landesverbandes Niedersachsen-Bremen, sagte zu dieser Auswertung, diese Erfolge dürften nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Tempo im Aufbau der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität spürbar erhöht werden müsse. Denn mit 21 Stromern pro Ladepunkt liege Niedersachsen auf dem Niveau des bundesdeutschen Durchschnitts. 55 305 E-Fahrzeuge teilen sich gerade einmal 2 617 Ladesäulen. Dies sei indes kein vollständiges Bild der Ladeinfrastruktur, denn unverändert würden private Ladepunkte, wie es sie beispielsweise in den Autohäusern und Kfz-Meisterbetrieben gebe, nicht mitgezählt. Das gilt insbesondere auch für Wolfsburg: Dort fließen hunderte von Ladepunkten im Werk nicht in das Ranking ein.

Der sogenannte T-Wert für das Ranking der rund 400 bundesweiten Zulassungsbezirke soll die Dichte des öffentlich zugänglichen Ladepunkte-Netzes abbilden. Dem deutschen Spitzenreiter Salzgitter mit einem Wert von 5,9. folgen in Niedersachsen die Stadt Emden (9,7) und der Landkreis Friesland (10,9) mit dem Landkreis Nienburg (10,9). Die „rote Laterne“ als niedersächsisches Schlusslicht geht an den Landkreis Peine (76,3).

Von Steffen Schmidt