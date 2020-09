Wolfsburg

Wie lassen sich Autos in Zukunft ressourcenschonender, emissionsärmer und effizienter produzieren? Mir diesen Fragen beschäftigt sich der Leichtbau-Campus oder auch die „Open Hybrid LabFactory“ (OHLF) in Wolfsburg. Während sie am 23. September als Schauplatz für die „Conference on Future Production of Hybrid Structures“ (FPHS) Experten aus Wissenschaft und Industrie zusammenbringt, hat der Campus vorab zum Pressetermin eingeladen, um den Wolfsburgern zu zeigen, dass Leichtbau alles andere als langweilig ist.

Holz ist nicht nur aus ökologischen Gründen ein guter Werkstoff

Die erste Idee, die das österreichische Innovationszentrum W.E.I.Z präsentiert, klingt ein bisschen nach einer Rückkehr zu den Ursprüngen: Thomas Krenke und Wolfgang Knöbl haben sich vorgenommen, Holz zurück ins Auto zu bringen – und zwar nicht nur als Deko. In ihren Augen hat der Werkstoff eine ganze Reihe von Vorteilen im Vergleich zu Metall: Holz ist sehr leicht, es dämpft gut, es ist kostengünstig und es steht für Nachhaltigkeit. „Während bei vielen klassischen Werkstoffen bereits viel CO2 gebraucht wird, um sie zu erzeugen, beginnt man beim Holz praktisch mit einem Positivrucksack“, erläutert Krenke.

Das Innovationszentrum hat deshalb unter anderem ein Schneemobil entwickelt, bei dem der ursprüngliche Stahlkern durch Birken- und Pappelholz ersetzt ist: „Dadurch haben wir 140 Kilogramm Gewicht eingespart.“ Krenke und Knöbl betonen, dass das „WoodC.A.R.“ auch im Crashtest nicht schlechter abschneide als eine herkömmliche Variante: „Holz hat trotz der geringen Dichte eine hohe Festigkeit.“ Neben dem Schneemobil hat das Innovationszentrum ein Innenraummodul für einen Stadtbus entwickelt. Und der Brandschutz? „Holz kann so behandelt werden, dass sich diesbezüglich sehr gute Ergebnisse erzielen lassen“, sind sich Krenke und Knöbl einig.

Die Forscher im OHLF Wolfsburg wollen von Blutegeln und Fischen etwas lernen

Wie verschiedene wissenschaftliche Gebiete zusammenarbeiten, zeigt das Forschungsprojekt „BiVaS“ von Felix Gabriel und Franziska Aschersleben von der TU Braunschweig. Sie beschäftigen sich damit, wie Sauggreifer Teile mit möglichst wenig Energieverlust per Vakuum halten können. „Dabei arbeiten wir mit dem Botanischen Garten Freiburg zusammen, um etwa an Blutegeln und Fischen zu sehen, wie das Prinzip funktioniert.“ Denn: Bislang geht viel Energie dabei verloren, das Vakuum zu erzeugen. Die Natur soll jetzt zeigen, wie es besser geht.

Von der Natur lernen: Felix Gabriel und Franziska Aschersleben von der TU Braunschweig präsentieren ihr Projekt. Quelle: Boris Baschin

Die Forschung soll eng mit der Praxis verknüpft sein

Klaus Dröder, Vorstand der OHLF und Leiter der anstehenden Konferenz, zeigt anhand eines hybriden Auto-Mitteltunnels aus Metall und Kunststoff, wie über den sogenannten Spritzguss leichtere Mitteltunnel auf der gleichen Fertigungslinie entstehen können wie solche, die nur aus Metall sind. „Auf diese Weise können die Unternehmen bei sportiven Fahrzeugen Gewicht sparen und gleichzeitig wirtschaftlich produzieren“, sagt Dröder. Das Beispiel zeige auch, wie auf dem Leichtbau-Campus Wissenschaft und Industrie zusammenarbeiten: „Wir machen hier keine Forschung für den Elfenbeinturm, sondern haben die Anwendung in der Praxis im Blick.“

