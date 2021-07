Wolfsburg

Die Produktion im Wolfsburger VW-Werk kommt einfach nicht in Schwung: Auch in der kommenden Woche steht den überwiegenden Teil der Beschäftigten in der Fertigung Kurzarbeit an. Das bestätigte Volkswagen am Dienstag auf WAZ-Anfrage.

Bereits in den letzten Wochen war es im Stammwerk immer wieder zu Schichtausfällen gekommen. Aktuell ruht für die gesamte laufende Woche in der Fertigung 2 (Tiguan, Touran, Tarraco) auf beiden Montagelinien die Arbeit. In der Golf-Fertigung konnte hingegen normal gearbeitet werden.

Diesmal sind jedoch beide Fertigungen und damit alle vier Montagelinien im Werk gleichermaßen betroffen. Konkret heißt das: Von Montag, 12. Juli, bis einschließlich Freitag, 16. Juli, arbeitet wird an allen Montagelinien ausschließlich in der Frühschicht gearbeitet.

Wegen dieses Produktionsausfalls kommt es zudem in einzelnen anderen Bereichen sogar bis Ende des Monats zu einem anteiligen Arbeitsausfalls, wie VW mitteilt. Diese Bereiche werden separat informiert. Für alle Betroffenen Mitarbeiter wird Kurzarbeit beantragt.

Ist die Produktion im Werksurlaub gefährdet?

Grund für den erneuten Produktionsausfall ist wieder einmal die anhaltende Halbleiter-Krise. Nicht nur VW, sonder die gesamte Autoindustrie hat schon seit kurz vor Weihnachten mit einem Mangel an wichtigen elektronischen Chips zu kämpfen, weswegen es regelmäßig zu Kurzarbeit in der Produktion kommt.

Eine verlässliche Planung der Produktion ist deshalb unmöglich, VW muss komplett auf Sicht fahren und von Woche zu Woche entscheiden. Bis zum Werksurlaub, der Anfang August beginnt, dürfte sich an dieser Lage kaum etwas ändern. Mit weiteren Produktionsausfällen bis zu den dreiwöchigen Ferien ist deshalb zu rechnen.

Und schlimmer noch: Auch die geplante Aufholjagd in den Werksferien könnte durch den anhaltenden Teile-Mangel in Gefahr geraten. Eigentlich hatte Volkswagen vor, in den Ferien mithilfe von 1800 Ferienjobbern rund 10 000 Golf und Golf Variant zu bauen und damit einen Teil der verlorenen Stückzahl aufzuholen.

Von Steffen Schmidt