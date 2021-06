Wolfsburg

Im Wolfsburger Volkswagen Werk herrscht weiter Mangelwirtschaft. Grund ist der anhaltende Chip-Mangel, der die gesamte Autoindustrie nun schon seit Ende letzen Jahres auf Trab hält. Weil erneut wichtige elektronische Bauteile fehlen, gilt für viele Beschäftigte in der Produktion auch in der nächsten Woche Kurzarbeit.

Konkret ruht in der kommenden Woche in der Fertigung 2 (Tiguan, Tarraco, Touran) an den Montagelinie 2 und 4 einschließlich der Lackiererei und der weiteren angrenzenden Bereiche von Montag bis einschließlich Mittwoch die komplette Produktion.

Kurzarbeit ist bereits beantragt

In der Fertigung 1 (Golf)und in den angrenzenden Bereichen kommt es im gleichen Zeitraum lediglich die Schicht 1 der Montagelinie zum Einsatz. Diese wird in die Frühschicht verlegt. Volkswagen hat für die betroffenen Beschäftigten bereits Kurzarbeit beantragt. Wie gewohnt wird das Kurzarbeitergeld dabei vollständig aufgestockt.

Bereiche mit Lieferverpflichtungen Lieferverpflichtungen, Umbaumaßnahmen, Vorlauffertigungen und technische Anfahrschichten können ebenfalls von Kurzarbeit betroffen sein. Hier entscheidet das Unternehmen gemeinsam mit Betriebsrat situativ und anhand der betrieblichen Erfordernisse.

Offizielle begründet Volkswagen die Maßnahme mit „Versorgungsengpässen und den damit verbundenen unkontrollierbaren Störungen der Lieferbeziehungen aus direkt bzw. indirekt vom Coronavirus betroffenen Ländern und Regionen“. Corona hat allerdings nur bedingt etwas mit Produktionsausfall zu tun.

Halbleiter-Mangel macht Planung unmöglich

Der Grund ist vielmehr der weltweite Halbleiter-Mangel, der schon seit Ende letzten Jahres immer wieder zu Schichtausfällen und Kurzarbeit in den Werken führt. Bereits in dieser Woche wird im Stammwerk in Wolfsburg nur in der Golf-Frühschicht gearbeitet. Dieses Problem setzt sich jetzt bis Ende Juni fort – vorerst.

Denn: Die weltweite Nachfrage nach Computerchips übersteigt aktuell die Produktionskapazitäten. Besonders ist davon die Autoindustrie beeinträchtigt. Eien verlässliche Produktionsplanung ist dadurch so gut wie unmöglich. Die Planer und Beschaffer schauen im Prinzip von Woche zu Woche, was möglich ist. Ein Problem, dass sich kurzfristig nicht wirklich lösen lässt und VW noch länger beschäftigen könnte - mindestens wohl aber bis zum Werksurlaub.

Für die Zeit danach hofft Volkswagen dann auf eine Entspannung der Lagen und eine Aufholjagd. Für die Werksferien werden dafür sogar wieder Ferienjobber in der Produktion eingesetzt. Nachzuholen hat das Unternehmen tatsächlich so einiges. Bereits im ersten Quartal hatte VW rund 100 000 Fahrzeuge weniger fertigen können, als geplant.

Von Steffen Schmidt