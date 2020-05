Kurzarbeit bei VW: Klaus Mohrs fordert ein „massives Konjunkturpaket“

Wolfsburg

Auf die Stadt Wolfsburg kommen schwere Zeiten zu: Die Corona-Krise stellt nicht nur die Stadtverwaltung, sondern auch Wolfsburgs größten Gewerbesteuerzahler vor große Probleme. Bis mindestens Ende Juni gilt für die Produktion bei Volkswagen Kurzarbeit, vermutlich sogar darüber hinaus. Der Konzern hat zudem die Boni-Garantien für seine rund 18 000 Manager gekippt und rechnet weiter mit sinkenden Absatzzahlen. Viele Politiker fordern ein Konjunkturpaket, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen wie Arbeitslosigkeit und Existenzängste abzumildern.

Kurzarbeit und Manager-Boni

Rund ein Drittel aller VW-Beschäftigten in Deutschland ist aktuell in Kurzarbeit, zudem sind zusätzliche Schließtage im Mai geplant. Auch die Führungskräfte des Konzerns bekommen die Corona-Pandemie zu spüren: Ihre Vergütungen wurden Ende 2019 wurden für die kommenden drei Jahre festgelegt. Wegen der düsteren Absatzzahlen hat der Konzernvorstand diese Regelung jetzt gekippt – die rund 18 000 Führungskräfte müssen künftig mit deutlichen Einbußen rechnen.

„Der Einbruch der Nachfrage trifft die ganze Kette: Zulieferer, Logistik, aber auch Dienstleister, Handel und die Hersteller selbst“, sagte der Wolfsburger SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs jetzt in einem Interview mit den ARD-“ Tagesthemen“. Und legte nach: „Was wir brauchen, ist ein milliardenschweres und in die Zukunft gerichtetes Konjunkturpaket.“ Das sieht Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) ähnlich: „Die Autoindustrie ist die deutsche Schlüsselindustrie und von daher erwarte ich, dass sie auch Bestandteil eines massiven Konjunkturpaketes wird.“ Man sei mit Volkswagen in ständigem Kontakt.

Entlassungen sind kein Thema

Dank der Kurzarbeit-Regelung spricht bei Volkswagen – anders als andere Unternehmen – noch niemand vom Verlust von Arbeitsplätzen: Dank der „Flexibilität“ in der Fertigung und wegen des „großen Zusammenhalts im Unternehmen“ werde man die Krise meistern, sagt Arne Meiswinkel, Leiter Konzern Personalgrundsätze und Steuerung. Der Betriebsrat verweist zudem auf die Roadmap Digitale Transformation: Es gelte Beschäftigungssicherung bis 2029 – „also Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen“.

