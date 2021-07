Wolfsburg

Erst war der Käfer dran, nun folgt der Golf: Am kommenden Samstag, 17. Juli, treffen sich zwischen 9 und 16 Uhr die Mitglieder der Golf I Interessengemeinschaft mit ihren Klassikern auf dem Parkplatz am AutoMuseum Volkswagen in Wolfsburg. 75 teilnehmende Fahrzeuge sind zugelassen, mehr als die Hälfte der Plätze ist bereits ausgebucht. Ein besonderes Highlight: Der ehemalige Vorstand des Hauses, Eberhard Kittler, führt die Teilnehmer durch die Sonderschau „4 gewinnt“, die er selbst kuratiert hat.

Zur Galerie 2019 trafen sich rund 150 Golf-Fans mit ihren Schätzen auf dem Vorsfelder Schützenplatz. Impressionen:

Im vergangenen Jahr musste das traditionelle Golf I-Treffen in Vorsfelde Corona-bedingt ausfallen. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir uns endlich mal wieder treffen können“, sagt Jan-Hendrik Linnenkamp, der Vorsitzende der Golf-Freunde. De facto habe die IG seit Beginn der Pandemie „auf Eis gelegen“. Besucher sind beim Treffen der Golf-Fans herzlich willkommen.

Beim vergangenen Treffen waren 150 Autos zu bestaunen

Das letzte Golf-I-Treffen der Interessengemeinschaft ging im Juli 2019 über die Bühne – damals kamen Liebhaber des Kult-Autos mit rund 150 Fahrzeugen aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland auf dem Vorsfelder Schützenplatz zusammen. Dort hätte man sich auch diesmal treffen können, berichtet Linnenkamp. „Aber die Auflagen wären coronabedingt zu hoch gewesen.“ Umso dankbarer sei man dem AutoMuseum, dass sich die Golf I-Freunde auf dem dortigen Parkplatz versammeln dürfen. Und ebenso dankbar sei man über die zwei Führungen durch Eberhard Kittler durch die aktuelle Ausstellung.

Auch „Schwalbenschwanz“-Golf sind zu sehen

Natürlich hofft die Golf I-IG auch am AutoMuseum auf viele Besucher. „Sie erwarten viele interessante Autos“,verspricht Linnenkamp. Zum Beispiel einige Golf mit dem „Schwalbenschwanz“ – einer charakteristischen Sicke am Heck. Auch frühe Cabrios und flotte GTI seien angemeldet worden.

Die 1. Original Golf I Interessengemeinschaft hat sich im 25. Jubiläumsjahr des Golf, 1999, gegründet. Ihr Ziel ist es, den VW Golf der ersten Generation (1974 bis 1983 beziehungsweise Cabriolet bis 1993) sowie ihre „Verwandten“ wie Caddy, Rabbit, Caribe oder Citigolf in einem möglichst originalen Serienzustand zu erhalten. Was bei den heftigen Rostproblemen der ersten Baujahre nicht ganz einfach ist. Natürlich geht es stets auch um geselliges Beisammensein und gegenseitige Unterstützung bei Fahrzeugbeschaffung, -pflege und -instandsetzung sowie bei der Ersatzteilversorgung.

Von Steffen Schmidt/Carsten Bischof