Kult: Playmobil bringt Käfer und Bulli als Spielzeugautos auf den Markt

Wolfsburg/Zirndorf

Das ist eine Kult-Kooperation: Der Zirndorfer Spielwarenhersteller Playmobil hat jetzt in Zusammenarbeit mit Volkswagen zwei Klassiker als Spielzeugmodelle herausgebracht – den T1 Bulli und den Käfer. Beide Modellautos will die Autostadt künftig in das Sortiment ihres Shops im ZeitHaus aufnehmen.

Der Bulli transportiert „California Feeling“ und ist komplett ausgestattet

Mit Bulli und Käfer bringt Playmobil die beiden weltweit beliebteste Sympathieträger von Volkswagen in die Kinderzimmer. Der Volkswagen T1 Camping Bus – seit Jahrzehnten nur Bulli genannt – hat seit über 70 Jahren eine große und treue Fangemeinde. Mit ihm verbinden einige Fangeneratonen unbeschwertes „California Feeling“, den Traum von Freiheit und Abenteuern. Playmobil hat seinen Spielzeug-Bulli bewusst voll ausgestattet: mit Sitzbereich, Liegefläche, platzsparender Reise-Küche, viel Stauraum und liebevollen Details. Koffer und Taschen können auf dem Dachgepäckträger sicher befestigt werden, in den Türen finden „Lebensmittel“ und Bad-Utensilien Platz. Beim Öffnen der Heckmotorhaube kann man sogar einen Blick auf den Vier-Zylinder-Boxermotor erhaschen.

Zur Galerie Playmobil bringt gemeinsam mit Volkswagen zwei Autoklassiker als Modelle in den Handel und die Autostadt – den Käfer und den T1-Bulli.

Genauso legendär ist der Käfer. Er war lange das meistverkaufte Auto der Welt und ist einer der weltweit beliebtesten Oldtimer. Als Filmstar „Herbie“ flitzte er über die Kinoleinwand und ist als Familienauto in allen Teilen der Welt bekannt und beliebt. Neben dem Originaldesign aus dem Jahr 1960 und der exakten Verarbeitung punktet der Playmobil-Käfer mit viel Zubehör für den nächsten Ausflug zum Strand. Auf dem praktischen Dachgepäckträger finden Surfbrett und Taschen Platz, in der Kühltasche können Picknicksachen verstaut werden. Auch beim Käfer gibt die Heckmotorhaube einen Blick auf den Vier-Zylinder-Boxermotor frei.

Laut Playmobil gibt es beide VW-Miniatur-Klassiker bereits im Handel. Der T1 Camping Bus kostet 49,99 Euro, der Käfer 39,99 Euro.

Von der Redaktion