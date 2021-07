Kult-Kneipe am VW-Tor 17: Tunnelschänke steht vor dem Aus

Wolfsburg

Es ist ungefähr 14 Uhr, Schichtende. Nach und nach kommen die Werker aus dem Tunnel am Tor 17. Es ist warm. Jetzt zum Feierabend ein kühles Bier oder ein erfrischendes Eis. Am Kiosk der Tunnel-Schänke werden sie fündig. „Hi Bruno“, begrüßt einer von ihnen den Mann hinter der Kiosk-Theke. Der hat indes schon zwei kalte Bier aus dem Kühlschrank geholt – er kennt seine Kunden. Kein Wunder, denn: Bruno Corigliano ist seit 25 Jahren Wirt der Kult-Kneipe Tunnelschänke und Betreiber des zugehörigen Kiosk in unmittelbarer Nähe zum Tor 17 des Wolfsburger VW-Werks.

Als solcher hat Bruno mehrere Generationen Werker bedient. Zu vielen von ihnen hat er mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis. Doch jetzt steht die Kult-Kneipe – die letzte echte Feierabend-Institution rund ums Werk – vor dem Aus. „Im Oktober ist Schluss“, erzählt Bruno WAZ-Redakteur Steffen Schmidt, als der ihn in der Tunnelschänke besuchte. Dann muss Corigliano Kiosk und Kneipe räumen. Der angrenzende Friseur ist bereits ausgezogen.

Werk und Kneipe: Eine Symbiose

„Natürlich bin ich traurig. Das ist hier ist mein zweites, naja, vielleicht sogar ersten Zuhause“, sagt Bruno. Und das ist wahrscheinlich nicht mal wirklich übertrieben. 25 Jahre lang stand der Wirt aus Leidenschaft beinahe täglich in Kneipe und Kiosk. Auch seine Frau ist fast immer da. Genauso wie Katze Furetto.

Die Öffnungs- und damit Arbeitszeiten richten sich dabei seit jeher nach den Schichten im Werk. Zu ist die Tunnelschänke deswegen so gut wie nie. „18 oder 19 Stunden pro Tag haben wir geöffnet“, sagt der 69-Jährige.

Sowieso: Werk und Tunnel-Schänke leben gewissermaßen in Symbiose. Die Sorge der VW-Beschäftigten, sind auch Brunos Sorgen. Kurzarbeit wie aktuell bei Volkswagen bekommt auch Bruno unmittelbar zu spüren. Wenn wie jetzt Schichten ausfallen oder nur die Frühschicht arbeitet, dann läuft eigentlich nur der Kiosk gut.

Werker sind traurig über das Aus der Kneipe

„Bruno und die Tunnelschänke gehören einfach dazu“, sagt auch ein Werker. Dementsprechend traurig und teilweise auch verärgert sind die VW-Arbeiter über das nahe Aus. „Das ist wirklich schade. Alles was in Wolfsburg Tradition hat, wird dicht gemacht“, sagt ein anderer, als er sich das wohlverdiente Feierabend-Bier bestellt. Andere kündigen an, „auf die Barrikaden“ gehen zu wollen.

Einmal konnte die Schließung der Kneipe zumindest schon hinausgezögert werden. „Eigentlich sollte ich schon letzten August raus“, verrät Bruno. Doch dank des länger laufenden Vertrags für den Kiosk, habe er sich noch einmal mit dem Vermieter – einer Braunschweiger Firma – einigen können. Doch nun scheint diese Gnadensfrist endgültig auszulaufen.

Die WMG habe ihm zwar versprochen sich einzuschalten, bisher aber noch keinen Erfolg gehabt, berichtet Corigliano. Dabei würde er gerne länger bleiben. „Trotz meines Alters. Ich bin jetzt einfach schon so lange hier“, sagt Bruno und die Wehmut ist ihm deutlich anzumerken.

Kein Platz im „neuen“ Wolfsburg?

Langfristig hätte die Tunnel-Schänke – zumindest in jetziger Form – wohl aber sowieso keinen Platz. Dort wo sie heute steht, wird im Rahmen des Masterplan Nordhoffachse das „neue“ Wolfsburg aus dem Boden gestampft. Investor Signa plant ein hochmodernes Hochglanz-Quartier mit Büros, Wohnungen, Hotels und Gastronomie.

Und in diesen Plänen ist anscheinend kein Platz für eine traditionsreiche Kultkneipe. Denn: Eigentlich hatte die WMG ihm gesagt, Signa werde sich bei ihm melden, um Möglichkeiten für eine neue Tunnelschänke zu besprechen, erzählt Bruno. „Doch von denen habe ich nichts gehört“.

Und so stellt er sich nun doch langsam aber sicher auf den Abschied ein. Der soll allerdings mit einem Knall erfolgen. „Ich plane eine schöne Abschiedsfeier“, verrät er. Mit allen seinen Stammgästen. Einladen will er zum Beispiel auch eine Gruppe Berliner Hertha-Fans, die seit Jahren vor den Spielen in Wolfsburg bei ihm einkehren. „Die verbringen immer den ganzen Tag hier, Wir bestellen dann Pizza oder meine Frau macht Kleinigkeiten zum Essen. Sehr liebe Leute“, erzählt er und zeigt dabei Fotos auf seinem Handy.

Bis dahin will er trotz Kurzarbeit noch täglich für „seine“ Werker da sein. Auch in den Werksferien, denn in denen sollen die Bänder bei VW ja weiter laufen. „Meine Frau will eigentlich in den Urlaub, aber ich will hierbleiben – so als letzter Mohikaner“, lacht er. Seine Gäste werden es ihm danken.

