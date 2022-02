Wolfsburg

Schnelle Hilfe in Zeiten eines furchtbaren Krieges: Volkswagen und seine Marken spenden eine Million Euro für die Nothilfe der UNO-Flüchtlingshilfe, um den Menschen aus der Ukraine zu helfen.

Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine befinden sich zehntausende Menschen auf der Flucht. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind bereits 422 000 Menschen in die Nachbarländer Polen, Moldawien, Slowakei, Ungarn geflohen. Außerdem sei im Zuge der russischen Invasion eine sechsstellige Zahl an Menschen innerhalb der Ukraine vertrieben worden, sagte UNHCR-Sprecher Chris Melzer am Montag.

Krieg in der Ukraine: UNHCR arbeitet eng mit Behörden und Nachbarländern zusammen

„Wir alle sind erschüttert über die Bilder und Nachrichten, die uns aus der Ukraine erreichen. Umso dankbarer sind wir dem Volkswagen Konzern für seine beispielhafte und schnelle Hilfe für die Menschen vor Ort“, kommentiert Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe. Der UNHCR arbeitet eng mit den Behörden in der Ukraine und den Nachbarländern zusammen, um die Soforthilfe zu organisieren. Helferinnen und Helfer stehen bereit, um humanitäre Hilfe zu leisten und um die ukrainische Bevölkerung mit grundlegenden Bedarfsgegenständen zu versorgen.

Das aktuelle Engagement des Volkswagen Konzern ist ein weiterer Ausdruck der langfristigen Partnerschaft mit der UNO-Flüchtlingshilfe, dem nationalen Partner des UNHCR. Für Volkswagen hat der Krieg Russlands gegen die Ukraine ebenfalls Auswirkungen: Aus der Ukraine bezieht der Konzern Kabelbäume. Die könnenaktuell nicht geliefert werden, in den Werken Zwickau in Dresden ist Kurzarbeit angesagt. Zudem hat VW ein Werk im russischen Kaluga und lässt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausfliegen, die nicht länger dort bleiben möchten.

