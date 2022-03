Krieg in der Ukraine: VW-Pilot Andre Wördemann fliegt Familie in Sicherheit

Wolfsburg/Schloss Holte-Stukenbrock

Das muss ein tolles Gefühl sein: Dank VW-Mitarbeiter Andre Wördemann kann eine ukrainische Familie wieder lachen. Er hat in den ersten Kriegstagen die engsten Verwandten seiner ukrainischen Lebensgefährtin Lena in einer Nacht-und- Nebel-Aktion in Sicherheit gebracht – mit einem Flugzeug. Trotzdem ist der 46-jährige Pilot traurig: „Ich bedauere, dass ich nur fünf Menschen mit dem Flugzeug in Sicherheit bringen konnte.“

Mit dem Auto hätte die Reise zu lange gedauert...

Andre Wördemann ist Pilot und zertifizierter Prüfer für das Luftfahrtbundesamt. Seit über 20 Jahren ist er beim VW Air Service beschäftigt und in Braunschweig stationiert. Als russische Soldaten in die Ukraine marschierten, war Andre und Lena klar: „Wir müssen unsere Familie in Sicherheit bringen.“ Die Familie lebt in Drohobytsch in der Nähe von Lwiw, in Deutschland als Lemberg bekannt. Das liegt in der Westukraine, etwas mehr als 60 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt.

Erleichtert: Andre Wördemann (r.) und Copilot Tim Schäfer brachten Lenas Familie in Sicherheit. Quelle: privat

Das Problem bei der Rettungsaktion: „Lenas Vater ist Dialysepatient“, berichtet Andre Wördemann. Das heißt: Der 65-Jährige hat ein chronisches Nierenleiden und muss regelmäßig zur Blutwäsche. „Ohne kann er nur vier Tage überleben.“ Wördemann war schnell klar: „Mit dem Auto hätten wir das nie geschafft, einfach zu wenig Zeit.“ Aber in Rzeszow im Süden von Polen gibt es einen Flugplatz – „das müsste klappen“.

45 Stunden lang musste Lenas Familie an der Grenze warten

Die Schwester von Lena mit ihren beiden Kindern (6 und 15 Jahre alt) sowie Mutter und Vater machten sich mit dem Bus auf den Weg nach Rzeszow, der Vater hatte kurz zuvor noch eine Blutwäsche erhalten. Rund 210 Kilometer sind es von Drohobytsch bis zum Flugplatz. Mit dem Bus braucht die Familie mehr als drei Stunden, ehe sie endlich an der Grenze sind – „die Straßen sind zerstört und viele Menschen auf der Flucht“. 45 Stunden dauert es, ehe sie die polnische Grenze passieren können. Zu einer bestimmten Zeit sollten sie sich melden – dann würde Wördemann vom Flughafen Paderborn aus losfliegen.

Müde, aber glücklich: Lenas Familie auf dem Flug nach Paderborn – bei strahlendem Sonnenschein. Quelle: privat

Warum Paderborn? „Weil mein Elternhaus in der Nähe liegt, in Schloss Holte Stukenbrock.“ Dort haben seine Eltern eine Wohnung für die Geflüchteten frei gemacht. Wördemann chartet eine Premier One von Hwak Beechcraft. Sein Freund Tim Schäfer ist Copilot, seine Lebensgefährtin Lena fliegt auch mit. Um 5.30 Uhr landet VW-Pilot Wördemann sicher in Rzeszow, Familientreffen mitten auf dem Rollfeld, natürlich fließen bei allen Beteiligten Tränen. Die Erleichterung ist riesig. „Alles klappte zum Glück reibungslos“, sagt Andre Wördemann. Was nicht selbstverständlich war: Der Flugverkehr in Südpolen ist durch das Militär eingeschränkt.

Alle sind in Sicherheit – nur Lenas Schwager musste bleiben

Ohne große Formalitäten kann die komplette Familie ins Flugsteig steigen und in Richtung Westen fliegen, in Sicherheit. Dort erwarten die Eltern von Andre Wördemann die Familie bereits und zeigen ihnen die Einlieger-Wohnung: Die Fünf aus der Ukraine wollen erst einmal duschen, sich setzen, Kaffee trinken und viel schlafen. Lena ist überglücklich, ihre Familie bei sich in Sicherheit zu haben. Leider durfte ihr Schwager nicht mitkommen – er soll der ukrainischen Armee als Reservist helfen, sich gegen die Russen zu verteidigen.

Und Andre Wördemann? „Ich bin allen Helfenden unendlich dankbar.“ Die komplette Rettungsaktion dauerte 67 Stunden. „Ich würde alles wieder so machen. Ich bedaure nur, dass ich nur fünf Menschen mit dem Flugzeug in Sicherheit bringen konnte.“ Aber auch jeder andere könne helfen: „Nehmt die Leute bei Euch auf!“

Andre Wördemann hat auch bei Spendentransporten geholfen

Er selbst hat bereits geholfen, gemeinsam mit der Kirche zwei volle Spenden-Laster in die Ukraine zu schicken. Zu anderen Familienangehörigen von Lena. Und weitere Hilfsaktionen für die Ukraine sind in Planung. Zu Boden, nicht mehr in der Luft.