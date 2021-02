Wolfsburg

Ford wird in Köln Elektroautos für den europäischen Markt bauen – und investiert dafür eine Milliarde Dollar in den Umbau seines dortigen Werks. Damit erhält Köln als erster Ford-Standort in Europa den Zuschlag für ein rein batteriebetriebenes Auto. Das erste entsprechende Modell soll ab 2023 vom Band rollen, kündigte Ford an. Im Rahmen der vor etwa eineinhalb Jahren besiegelten Kooperation zwischen Ford und Volkswagen auf den Gebieten E-Mobilität und autonomes Fahren wird das Modell auf Basis der von Volkswagen entwickelten MEB-Plattformen gebaut. Dadurch erwartet Volkswagen einen zusätzlichen Umsatz von zunächst 10 Milliarden Dollar.

Für VW-Markenchef Ralf Brandstätter ein Meilenstein. „Ab 2023 rollen in Köln E-Autos von Ford Motor Company vom Band, die auf unserer Plattform basieren. Mehr als 600 000 Einheiten sollen davon insgesamt produziert werden. Wir etablieren unseren MEB damit mehr und mehr als Standard in der E-Mobilität, auch über den Konzern hinaus. Wieder einmal zeigt sich: Unsere 2015 getroffene Entscheidung, als Marke Volkswagen Milliarden zu investieren, um eine reine Elektro-Plattform zu entwickeln, war visionär, mutig und richtig“, kommentierte Brandstätter.

Vorteile sieht Volkswagen darin vor allem durch die schnellere Skalierung des MEB-Baukastens. „Durch die Öffnung des MEB für andere Hersteller beschleunigen sich die Skaleneffekte und die damit verbundene Senkung der Kosten für E-Mobilität deutlich. Mit einem klaren Ziel: Individuelle Mobilität soll auch in Zukunft für viele Menschen bezahl- und erlebbar sein“, so Brandstätter.

Von Steffen Schmidt