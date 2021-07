Wolfsburg

18 hochkarätige Live-Konzerte finden im Rahmen des Sommerprogramms zwischen 17. Juli und 12. September auf der Wasserbühne in der Autostadt statt. So treten Popstars wie Milow, Max Mutzke, Cassandra Steen und Tonbandgerät ebenso auf Pohlmann, Madeline Juno und The Baseballs. Weitere Stars will die Autostadt bekannt geben, „sobald die Verträge unterschrieben sind“. Der Ticket-Vorverkauf für die ersten 15 Konzerte startet am Mittwoch, 7. Juli, um 10 Uhr.

Der Auftritt von Milow ist der Höhepunkt des Musikprogramms

Zu den Konzerten lädt die Autostadt jeweils am Wochenende ein, sie beginnen samstags um 17 Uhr und sonntags um 16 Uhr. Neu: Besucher müssen erstmals für den Konzertbesuch bezahlen – fünf Euro pro Auftritt. Aber das sind bei diesen Künstlern wirklich Peanuts: Hauptattraktion dürfte der Auftritt von Songwriter Milow ( „You Don’t Know“, „You And Me (In My Pocket“) am Samstag, 14. August, werden. Er war nicht nur Teilnehmer der sechsten Staffel der TV-Serie „Sing meinen Song“, sondern trat kürzlich auch beim Free European Song Contest für Belgien an. Seine luftige Musik passt perfekt zum Sommer in der Autostadt.

Live in der Autostadt: Cassandra Steen tritt gibt am 11. September ein Konzert auf der Wasserbühne. Quelle: Andreas Gebert/dpa

Die WAZ hat es schon vor Wochen geschrieben, jetzt kommt die Bestätigung: Auch die beiden deutschen Stars Max Mutzke („Can’t Wait Until Tonight“) und Cassandra Steen („Darum leben wir“). Der Songwriter Max Mutzke tritt am Samstag, 22. August, in der Autostadt auf. Die Pop- und R&B-Sängerin Cassandra Steen ( „Darum leben wir“) gibt am Samstag, 11. September, ein Konzert in der Autostadt. Ein weiterer Höhepunkt dürfte der Auftritt von Popsängerin Madeline Juno ( „Fuck ju Göhte“) sein – sie tritt am Sonntag, 1. August, auf der Wasserbühne auf.

Indie-Pop aus Hamburg: Tonbandgerät spielen am 8. August in der Autostadt. Quelle: privat

Ein Wiedersehen gibt es mit dem Sänger Ingo Pohlmann ( „Wenn jetzt Sommer wär“) – er trat vor einiger Zeit beim Wolfsburger Bulli-Treffen im Allerpark auf. Er lädt am Sonntag, 5. September, zur Sommerparty vor der Wasserbühne ein. Klasse dürfte auch der Auftritt der Hamburger Indie Pop-Bühne Tonbandgerät ( „Alles geht“) sein – sie rocken am Sonntag, 8. August, in der Autostadt.

Lucy Woodward: Sie hat schon mit Joe Cocker, Rod Stewart und Celine Dion gearbeitet. Quelle: Nina Duncan

Aber auch jenseits der großen Mainstream-Erfolg hat die Autostadt Top-Künstler verpflichtet – etwa Lucy Woodward, die schon mit Showgrößen wie Joe Cocker, Rod Stewart und Celine Dion gearbeitet hat. Ihren Musikmix aus Soul, Pop und Jazz können Musikfreunde am Samstag, 24. Juli, genießen. Auch hinter dem Namen TAB Collective (Sonntag, 15. August) verbirgt sich eine bekannte Musikerin: Die Funk- und Soulband hat die Sängerin Pat Appleton in ihren Reihen, die seit vielen Jahren mit De Phazz erfolgreich ist.

Zeitreise: The Baseballs laden am 21. August zur großen Rock’n’Roll-Party in die Autostadt ein. Quelle: privat

Eine Rock’n’Roll-Show vom Feinsten versprechen The Baseballs aus Berlin – sie entern am Samstag, 21. August, die Wasserbühne. Swing, Swing und noch mehr Swing gibt es am Sonntag, 25. Juli, von Marina & The Kats zu hören.

Zur Galerie In diesem Sommer geben viele Musikgrößen Konzerte in der Autostadt.

Weitere Konzerte geben die französische Songwriterin Nina Attal (18. Juli), die Jazzsängerin Chiara Pancaldi (31. Juli), der Songwriter Onk Lou (7. August), das Streicherensemble Kaiser Quartett (29. August) und die belgische Bluesrocksängerin Ghalia Volt (4. September).

Tickets für die einzelnen Konzerte können ab Mittwoch, 7. Juli, ab 10 Uhr unter www.autostadt.regiondo.de gekauft werden. Wichtig: Für den Zugang zum Konzert sind eine Jahres- oder Tageskarte sowie die Vorlage ein negativer Corona-Test, ein Impfnachweis oder ein Genesenennachweis erforderlich.

Von Carsten Bischof