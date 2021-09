Wolfsburg

Mit einem Konzert des Sängers Pohlmann endete am Sonntag das vorletzte Konzertwochenende des Sommerprogramms in der Autostadt in ausgelassener Stimmung. Pohlmann sorgte vor allem mit einem sehr lässigen und sympathischen Auftritt für ein gut gelauntes Publikum im vollbesetzten Rund vor der Wasserbühne am Porschepavillon.

Dabei war das Konzert an Dramaturgie kaum zu überbieten: Ingo Pohlmann sang als letzten Song des offiziellen Sets endlich seinen großen Hit „Wenn jetzt Sommer wär“ und genau in dem Moment bricht zum ersten Mal an diesem Tag der Himmel über Wolfsburg auf. Als das Lied zu Ende ist, herrscht strahlender Sonnenschein. „Ich habe die Gruppe sofort engagiert. Die treten jetzt jeden Morgen hier auf“, scherzte Entertainment Director Roland Kalweit kurz darauf.

Pohlmann spielt über zwei Stunden

Da waren schon knapp zwei Sunden Konzerterlebnis herum, bis dann Pohlmann und seine beiden musikalischen Mitstreiter sich mit einer Zugabe aus den beiden eher nachdenklichen Titeln „An Nina“ und „Unterwegs“ vom Publikum verabschiedeten. So lang sind die Konzerte auf der Wasserbühne sonst eigentlich nicht.

„Ich bin sehr glücklich, dass uns die Gelegenheit gegeben wird, noch einmal hier so lange zusammen zu spielen“, erklärte Pohlmann. Denn in der Besetzung mit Hagen Kuhr am Cello und Reiner Hubert am Schlagzeug war es wohl das letzte Konzert in diesem Jahr.

Die Wasserbühne war beim Konzert von Pohlmann prall gefüllt. Quelle: Gero Gerewitz

Dem Publikum war es recht. Schon allein der Bühnenaufgang der Band wurde mit viel Applaus gefeiert. Bei vielen Liedern wurde mitgeklatscht. Auch Grund zum Lachen gab es genug. Nachdem Ingo Pohlmann nach den ersten Songs etwas aufgetaut war, zeigte er sich lässig und sympathisch auf der Bühne. Das Cappy und die Jacke flogen irgendwann weg, der Sänger sprang beim Singen auch mal begeistert über die Bühne, was zu der unfreiwilligen Gesangszeile „Jetzt habe ich mich an meiner eigenen Spucke verschluckt, aber es geht schon wieder“ führte.

Mehr als nur Gute-Laune-Musik

Dabei war das Programm an sich keine Party. Die Texte von Pohlmann sind nachdenklich, melancholisch oder verträumt. Es lohnt sich, genau hinzuhören, denn die gesungenen Gedanken des Künstlers sind durchaus Denkanstöße. Zu einigen Liedern erzählte er auch deren Entstehungsgeschichte, wie etwa beim Stück „Dunkle Gedanken“, zu dem ihn eine Begegnung mit einem ständig schlecht gelaunten Hotelgast inspirierte.

Doch die ständig noch besser werdende Laune aller drei Musiker, die irgendwie ansteckend war, sorgte einfach für gute Stimmung. Zudem musizierten sie großartig miteinander. Reiner Hubert spielte sein Schlagzeug mal sehr zurückgenommen, dann wieder mit viel Druck. Auch Hagen Kuhr strich das Cello sehr dynamisch und zupfte zudem dann für mehr Groove auch mal die Saiten mit passenden Basslinien.

Ingo Pohlmann spielte Gitarre, sang und strahlte letztlich über das ganze Gesicht, genauso wie die Sonne, die dann am Ende in voller Pracht auf die Autostadt schien. So war es ein perfekter Konzertnachmittag sowohl für das Publikum als auch für die Musiker.

Von Robert Stockamp