Konkurrenz fürs „Originalteil“? VW bietet jetzt Wildbratwurst an

Wolfsburg

In den VW-Kantinen geht es jetzt „wild“ zu: Seit Freitag kommt in den Betriebsrestaurants die neue Wildbratwurst auf den Tisch. Das neue Produkt stammt wie die berühmte Currywurst aus der werkseigenen Fleischerei und könnte sich zu einem Renner entwickeln, wie erste Reaktionen zeigen.

Die Hersteller selbst sind in jedem Fall von ihrer neuen Kreation überzeugt. „Die neue Wildbratwurst besteht zur Hälfte aus Hirschfleisch und hat darum ein schönes Wildaroma. Das passt perfekt in den Herbst“, sagt der Leiter der Fleischerei Tobias Gent, der das Produkt zusammen mit seinem Kollegen Francesco Lo Presti in Abstimmung mit der Leitung der Gastronomie entwickelt hat.

Neue Wurst legt guten Start hin

Hergestellt wurden zunächst 300 Kilo. Jetzt gehe es darum, ob die neue Bratwurst sich auch bei den Kunden durchsetzt. Wenn das der Fall ist, könne man sie regelmäßig herstellen und in das Programm der Betriebsrestaurants aufnehmen erklärte Gent.

Der Start verlief schon mal vielversprechend. Gent: „Im Werksverkauf in Wolfsburg war die Wildbratwurst schon gut nachgefragt.“ Am Freitag kam sie dann auch das erste Mal in den Wolfsburger VW-Kantinen auf die Speisekarte. Auch hier war die Resonanz auf das neue Produkt gut. Die Wildbratwurst war zu ihrer Premiere in vielen der Betriebsrestaurants das beliebteste Gericht. Ob das nur die Neugierde oder der Auftakt einer neuen Erfolgsgeschichte war, wird die Zukunft zeigen.

Die VW-Currywurst, die sich über die Werksgrenzen hinaus einen Namen gemacht hat und auch in Supermärkten vermarktet wird, wird die Wildbratwurst allerdings so schnell nicht einholen könne. Von dem „ VW Originalteil“ verkauft der Autobauer mittlerweile mehr Exemplare als Fahrzeuge.

Von Steffen Schmidt