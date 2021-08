Wolfsburg/Isenbüttel

Auf den ersten Blick sieht die Stufenheck-Limousine aus wie ein Santana. Auf den zweiten erscheinen einige Details dann doch eher fremd. Wer aber die wahre Besonderheit des VW Quantum, der in der Nähe von Gifhorn steht, live erfahren will, kann den Wagen unter Umständen demnächst in Wolfsburg sehen. Er hat Chancen, bei der Sonderausstellung der Stiftung AutoMuseum „Klassiker der Region“ in Wolfsburg dabei zu sein. Versuchsfahrer- und Entwickler-Veteranen des Konzerns könnten dabei einen alten Bekannten wieder sehen.

Von vorn sieht er gleich aus wie der Stufenheck-Passat. Aber halt, was ist mit den Scheinwerfern? Die sehen ja eher aus wie die vom DeLorean aus „Zurück in die Zukunft“. Und der Fachmann erkennt auch, dass die Stoßstangen anders aussehen, die Innenausstattung edler ist und die Rückleuchten anders angeordnet sind. Klarer Fall, der Santana ist ein Quantum.

Quantum? Das Ausstellungsstück Baujahr 1984 ist die US-Version des Santana, Ausstattungsvariante GL. Die Scheinwerfer zum Beispiel erfüllen Vorgaben der Beleuchtung, wie sie bis Mitte der 1980-er Jahre für alle US-Modelle galten. Die Stoßstangen sind verstärkt und gefedert, so dass ein Aufprall in Schritttempo folgenlos für die Karosse bleibt.

Automobile Klassiker aus der Region Das Wolfsburger Automuseum plant von Mitte November bis Mitte März 2022 die Ausstellung „Automobile Klassiker aus der Region“. 15 Young- oder Oldtimer werden dann gezeigt. Zuvor konnten sich Besitzer solcher Schmuckstücke beim Automuseum bewerben. WAZ/AZ stellen schon vorab einige Klassiker in ihrer Serie vor.

Was aber selbst ein versierter Fachmann nicht sehen dürfte: Dieser Amerikaner war nie in Amerika. In seinen ersten vier Jahren trug er das Kennzeichen WOB-VC 63 und stand in Diensten seines Herstellers. Er war ein Versuchswagen. Unter anderem mit dieser Karosse probierten die VW-Fachleute seinerzeit Turbodiesel-Motoren aus. Die entsprechende Aufschrift am Heck ist heute aber Etikettenschwindel.

Als der Wagen nach vier Jahren verkauft wurde, hat der Händler ihm einen schnöden 54-PS-Saugdiesel verpasst. Wer damit einen Überholvorgang wagt, wird diesen seinen Lebtag nicht vergessen. Hört man den Wagen nach dem Dreh des Zündschlüssels nur, wähnt man einen Trecker vor sich. Die Fahrt an sich verspricht dann wohl Entschleunigung pur.

Was es mit der provisorischen Tachobeleuchtung auf sich hat

Auch an anderen Stellen hat der Quantum seinen Originalzustand längst eingebüßt. Am Armaturenbrett ist vor dem Tacho eine orange Seitenlichtkappe eines anderen Automodells –eine provisorisch nachträglich eingebaute Tachobeleuchtung, Bastelei eines früheren Besitzers. Apropos Tacho: Der zeigt 385 119 Kilometer an, der ursprüngliche Meilen-Tacho war nicht lange drin.

Wer drehte mal mit WOB VC 63 seine Runden? Seit 2008 ist Tilman Grund aus dem Kreis Gifhorn Eigentümer des Quantum GL anno 1984, der 20 Jahre lang vorher in Privatbesitz und in den ersten vier Jahren Versuchswagen bei VW war. Er hofft, dass zu der Sonderausstellung „Klassiker der Region“ der Stiftung AutoMuseum auch einstige Versuchsfahrer kommen, die in den 80-ern mit dem Wagen mit dem Kennzeichen WOB-VC 63 ihre Runden gedreht hatten. Mit ihnen ins Gespräch zu kommen, wäre für Grund, selbst bei VW beschäftigt, eine tolle Erfahrung.

Was für ein H-Kennzeichen jetzt noch fehlt

Einige Aufkleber prangen an der Heckscheibe und an den Seitenscheiben der Hintertüren. Etwa „Fernet Branca hilft gegen Vampire“ über jenem Aufkleber, dass der Quantum die kalifornischen Emissionsgrenzwerte erfülle – mehr als 30 Jahre, bevor der Dieselskandal ins Rollen kam. Dass der US-Santana wohl vom Tüv kein Go für ein H-Kennzeichen bekommen dürfte, liegt allerdings eher an Mängeln an der Karosse. Es müsste einiges daran getan werden. Seiner besonderen Geschichte dürfte er verdanken, noch nicht verschrottet worden zu sein. Aber vielleicht wird er ja nun ein später Star bei der Stiftung AutoMuseum.

Von Dirk Reitmeister