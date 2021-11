Wolfsburg

Hilmar Schimenas hat sich seinen ersten Traum als neuer Leiter der Stiftung AutoMuseum Volkswagen erfüllt: Schon im Frühjahr träumte er von einer Ausstellung nur mit „Klassikern aus unserer Region“. Nun: Am Donnerstagabend eröffnete er feierlich die Sonderausstellung „Klassiker aus der Region“ mit 20 Fahrzeugen im AutoMuseum an der Dieselstraße.

„Ein sehr schönes Potpourri unterschiedlicher Marken“

Die AZ/WAZ hatte im Rahmen einer Serie die meisten der vierrädrigen Ausstellungsstücke sowie weitere Oldies aus den insgesamt einhundert Bewerbungen bereits vorgestellt. Aber jetzt gibt es die Möglichkeit, die Fahrzeuge endlich live und in voller Pracht zu bewundern. „Wir haben hier ein sehr schönes Potpourri unterschiedlicher Marken aus einem Umkreis von 70 Kilometern rund um die Schornsteine des Volkswagen-Werks“, erläuterte Eckberth von Witzleben, Archivar der Stiftung AutoMuseum Volkswagen.

Ein kleiner filmscher Eindruck von der Schau „Klassiker aus der Region“:

Auch Hilmar Schimenas betonte, dass es bewusst eine markenübergreifende Ausstellung werden sollte: „Wir wollen alle Auto-Enthusiasten ansprechen. Ich verspreche mir von dieser Ausstellung Netzwerke.“ Das AutoMuseum wolle zum zentralen Treffpunkt für Old- und Youngtimer-Fans der Region werden, denn: „Selbst hier in der Region kennen viele unser Haus an der Dieselstraße gar nicht.“ Das wolle man mit dieser Ausstellung und „diesen Schmuckstücken“ ändern. Das Konzept der Ausstellung? „Wir haben versucht, die Geschichten der Fahrzeuge und der Enthusiasten dahinter einzufangen.“

Vom Casino-Käfer bis zum Schweden-Roadster

So fand der Wolfsburger Karsten Hildebrandt seinen schicken Käfer 1500 Cabrio (Baujahr 1966) in Las Vegas, wo er in einem Casino – wo sonst? – als Showfahrzeug gedient haben. Er kaufte ihn und fuhr mit dem 44 PS-Boxer über San Francisco die legendäre Route 1 bis nach Los Angeles. Ein Unikat ist der „Petterson Roadster“ aus Schweden auf Käfer 1500-Basis, den der Wolfsburger Martin Mielke in desolatem Zustand kaufte und restaurierte.

Ein seltenes Konzernfahrzeug stellte auch der Gifhorner Thomas Bock in die Ausstellung: seinen brasilianischen Karmann Ghia TC 145, bei dessen Anblick man sich heute noch fragt: Warum hat Volkswagen dieses schicke Coupe nie nach Deutschland geholt?

Die neue Ausstellung – eine Bildergalerie:

Zur Galerie „Automobile Klassiker aus der Region“ – die Sonderausstellung im AutoMuseum stellt 20 tolle Oldies mit beeindruckender Historie vor.

Weiteres Highlight der Ausstellung ist Peter Köhlers EMW 340-2: Der Sechszylinder aus den Eisenacher Motorenwerken (1952) ist eine Art Rolls-Royce der DDR und war damals nur wenigen Spitzenfunktionären vorbehalten. Exklusiv war in den 1960ern auch der Mercedes Benz 250 S von Ulli Zerrath (1968): Wer sich den Benz leisten konnte, hatte es wirtschaftlich geschafft. Ein sportliches Statussymbol war in den 1980ern der BMW M CSi, den seit einigen Jahren der Wolfsburger Thomas Beckmann hegt und pflegt und fährt.

US-Feeling aus Heiligendorf und italienisches Flair

Ein wenig US-Feeling bringt der Heiligendorfer Dennis Weber mit seinem Ford Taunus Coupe (1972) an die Dieselstraße – er hat seinen großen Ford sogar als Modellauto nachgebaut. Frank Schöttler sorgt mit seiner top restaurierten „Ente“ (Citroen 2CV 1986) für französisches Lebensgefühl, während der Fiat 500 L (1969) von Mauro Pianezzola italienisches Flair ins AutoMuseum bringt.

Die Sonderausstellung im AutoMuseum Die markenübergreifende Sonderausstellung „Klassiker aus der Region“ im AutoMuseum an der Dieselstraße läuft bis 27. März 2022. Eine Jury hat aus 100 Bewerbungen die 20 Fahrzeuge ausgesucht, die in der Schau zu sehen sind. Zu jedem Auto haben Susanne Wiersch und Praktikantin Amelie Kallmeyer liebevoll die Geschichte zusammengetragen und auf farbigen Plakaten neben das jeweilige Auto gehängt. Geöffnet ist das AutoMuseum an der Dieselstraße dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt vier Euro. Wichtig: Ab sofort dürfen nur noch Geimpfte und Genesene die Ausstellung besuchen.

Stark vertreten ist auch die Offroad-Fraktion: Mit dem T3 Syncro Doka „Tristar“ von Karl-Heinz Appeldorn, dem Golf Country von Andreas Schild oder dem Styr-Puch Haflinger von Petra und Christian Eggers möchte man gleich den nächsten Truppenübungsplatz unsicher machen. Eine Sonderausstellung, die wirklich begeistert – etwa Helga Düwert vom Käferclub Wolfsburg: „Wirklich tolle Fahrzeuge.“ Die natürlich für viel Gesprächsstoff unter den Anwesenden sorgten – genau so stellt sich Hilmar Schimenas „netzwerken“ vor.

Und lud alle Anwesenden am 2. April 2022 auf den Vorplatz des AutoMuseums zum großen Netzwerker-Treffen ein: „Dann gibt es hier eine große Abschlussparty mit allen 100 Bewerbern für diese Ausstellung.“ Und vielleicht auch mit weiteren wirklich coolen Oldies...

Von Carsten Bischof