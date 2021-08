Wolfsburg/ Isenbüttel

Es ist wahrlich kein Allerweltsfahrzeug, mit dem der Isenbütteler Karl-Heinz Appeldorn unterwegs ist. Sein roter VW T3 Syncro Tristar, Baujahr 1988, fällt auf. „Das Familienfahrzeug mit Ladefläche war seinerzeit das erste Freizeitmobil“, erklärt der 60-Jährige – und ab November ist es Teil der Ausstellung „Automobile Klassiker aus der Region“ im Wolfsburger Automuseum.

„Es ist reizvoll, ein Fahrzeug zu fahren, das nicht jeder hat“, sagt Karl-Heinz Appeldorn. Nur etwa 45 000 Exemplare des T3 Syncro ließ VW bei der Steyr Daimler Puch AG in Österreich produzieren. Elektrische Fensterheber und Spiegel, ein Sonnendach, Allradantrieb, fünf Plätze und vier Türen, und der Vorbesitzer ließ sogar noch eine Klimaanlage und einen Tempomaten einbauen: „Die Ausstattung kann sich für damalige Verhältnisse sehen lassen“, sagt Karl-Heinz Appeldorn.

Automobile Klassiker aus der Region Das Wolfsburger Automuseum plant von Mitte November 2021 bis Mitte März 2022 die Ausstellung „Automobile Klassiker aus der Region“. 15 Young- oder Oldtimer werden dann gezeigt. Zuvor konnten sich Besitzer solcher Schmuckstücke beim Automuseum bewerben. WAZ/AZ stellen schon vorab einige Klassiker in ihrer Serie vor.

Beim T3 Syncro Tristar konnte Karl-Heinz Appeldorn nicht widerstehen

Sein Interesse für Old- und Youngtimer wurde schon vor vielen Jahren geweckt. Karl-Heinz Appeldorn ist gelernter Schlosser, studierte dann und arbeitete bei Volkswagen in der Qualitätssicherung. Die Nähe zu Autos ist da kein Wunder. Zunächst hatte es ihm ein Saab Turbo angetan, ein Youngtimer. „Ein gewöhnungsbedürftiges, aber auch ein interessantes Auto“, sagt der Isenbütteler, unter anderem weil man zum Schlüssel abziehen den Rückwärtsgang einlegen musste. Doch irgendwann wurde der Saab durch ein Wohnmobil ersetzt. Hinzu kam der Wunsch nach einem Oldtimer. Und eines Tages, vor etwa drei Jahren, kam aber das Angebot, den T3 Syncro Tristar zu kaufen. „Da konnte ich nicht widerstehen“, erinnert sich Appeldorn.

Der T3 Syncro Tristar in Bildern:

Zur Galerie Ein Klassiker aus der Region: Der T3 Syncro Tristar des Isenbüttelers Karl-Heinz Appeldorn.

Mit der höchsten Motorisierung, also 112 PS, gab es laut Karl-Heinz Appeldorn nur etwa 3000 Fahrzeuge. Viele der T3 Syncro wurden in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt und sind mittlerweile ziemlich „runtergerockt“, weiß der Isenbütteler. Sein Syncro Tristar – das Syncro steht für den Allradantrieb, das Tristar steht für den Viertürer mit einiger Sonderausstattung – ist hingegen noch „super erhalten“ und fast im Original-Zustand. Lediglich die Stahlfelgen hat Karl-Heinz Appeldorn durch Alufelgen ersetzt. Und der Rammschutz und die dazu gehörige Rohrkonstruktion, die das robuste Fahrzeug dynamischer aussehen lassen, mussten ausgetauscht werden. Aber von Rost- oder Lackschäden ist nichts zu sehen.

Der T3 Syncro Tristar kann auch heute noch gut mithalten

Bevor Karl-Heinz Appeldorn den Wagen kaufte, stand er zwölf Jahre ungenutzt in einer Garage in Düsseldorf. „Dafür war das Auto in einem erstaunlich guten Zustand“, erinnert er sich. Der damalige Eigentümer wollte sein Haus verkaufen und musste deshalb seinen Fuhrpark verkleinern. In Isenbüttel hat der T3 es besser: Er wird zwischen 2500 und 3000 Kilometern pro Jahr gefahren, knapp 120 000 Kilometer hat er insgesamt runter. Mit seinen 112 PS bei einem Gewicht von 1595 Kilogramm kann der T3 „auch im heutigen Verkehr gut mitfahren“, sagt Karl-Heinz Appeldorn. Laut Fahrzeugschein schafft der Oldtimer 142 Stundenkilometer, schneller als 120 fährt der Isenbütteler aber nur selten. „Das ist eine angenehme Reisegeschwindigkeit.“

Der VW T3 Syncro Tristar Der VW T3 Tristar des Isenbüttelers Karl-Heinz Appeldorn ist Baujahr 1988 und wurde für VW bei der Steyr Daimler Puch AG in Österreich gefertigt. Vom T3 Syncro wurden zwischen 1984 und 1992 insgesamt 45 478 Exemplare produziert. Charakteristisch ist der Allradantrieb. Der Wagen von Karl-Heinz Appeldorn hat 112 PS (82 KW) und verbraucht auf 100 Kilometer zwischen zehn und 12,5 Liter Super-Plus-Benzin. Er hat ein Gewicht von 1595 Kilogramm und ist bislang knapp 120 000 Kilometer gelaufen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt laut Fahrzeugschein 142 Kilometer pro Stunde. Der Neupreis betrug etwa 78 000 D-Mark.

Der 60-Jährige nutzt den T3 hauptsächlich für Alltagsfahrten. Die große Ladefläche ist da ganz praktisch. Bei einem Bulli-Treffen auf Fehmarn wollte er sich einmal in den Korso zur Inselrundfahrt einreihen. Plötzlich hielt neben ihm eine kleine Bundeswehr-Pritsche. Der Fahrer sagte: „Wenn meiner mal groß ist, soll er so aussehen wie deiner.“ Die Anekdote zeigt: In der Oldtimer-Szene ist der T3 Syncro Tristar durchaus anerkannt. Karl-Heinz Appeldorn sagt: „Nicht alles ist perfekt. Es quietscht und knarrt beim Fahren.“ Aber genau das macht das Fahren für ihn bewusster und auch entspannter, eben zum Erlebnis – der VW T3 Syncro Tristar ist halt kein Allerweltsauto.

Von Christian Albroscheit