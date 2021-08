Fallersleben

Die Stiftung AutoMuseum Volkswagen sucht für eine Sonderausstellung „Klassiker aus der Region“. In Zusammenarbeit mit dem AutoMuseum stellt die WAZ einige Klassiker und ihre Besitzer aus dem Raum Wolfsburg vor. So wie den Fallersleber Henrik Rueß und sein weißer Citroen DS.

DS steht für „Deesse“ und bedeutet „Göttin“

Als Citroen die DS 1955 auf dem Pariser Autosalon vorstellte, staunten die Besucher, die Fachwelt und die Journalisten gleichermaßen: Die konsequent aerodynamische Form, die hydropneumatische Federung, die Servolenkung und das extravagante Einspeichenlenkrad waren optisch und technisch revolutionär. Als „die“ DS - im französischen steht „Deesse“ für Göttin - auch noch in Filmen mit Kultschauspieler Louis de Funes auftauchte, wurde sie auch außerhalb der Automobilwelt zu einer Ikone – die aber bis heute die Gemüter spaltet.

Das Einspeichenlenkrad ist bis heute ein Designobjekt. Quelle: Boris Baschin

„Entweder findet man sie schön oder man findet sie hässlich“, sagt Henrik Rueß. Der 51-jährige Fallersleber findet die DS „wunderschön“. Was nicht verwundert: Schon sein Opa fuhr DS, das prägt. Hinzu kommt eine Familie mit einer ganz besonderen Beziehung zu Frankreich. Rueß‘ Schwiegervater hatte viele Jahre lang ein Ferienhaus dort, die Familie machte dort oft Urlaub.

Automobile Klassiker aus der Region Das Wolfsburger Automuseum plant von Mitte November 2021 bis Mitte März 2022 die Ausstellung „Automobile Klassiker aus der Region“. 15 Young- oder Oldtimer werden dann gezeigt. Zuvor konnten sich Besitzer solcher Schmuckstücke beim Automuseum bewerben. WAZ/AZ stellen schon vorab einige Klassiker in ihrer Serie vor.

Es dauerte eine Weile, bis Henrik Rueß sich eine DS kaufte

Trotzdem dauerte es seine Zeit, bis in Henrik Rueß der Wunsch reifte, sich eine DS zu kaufen: „Ich finde dieses Auto einfach wunderschön.“ Er nahm Kontakt zum bekanntesten DS-Kenner der Region auf: Sascha May aus Gifhorn. Und May gab dann 2006 auch den entscheidenden Tipp: eine weiße DS, rotes Interieur, Baujahr 1971, stand zwölf Jahre lang als Blickfang in einem Autohaus, fünfstellige Laufleistung - der Geschäftsmann (Mietwäsche Ruess) schlug zu.

Klassiker-Fan Henrik Rueß fährt Citroen DS

Beim Termin mit der WAZ führt er sofort die hydropneumatische Federung vor: er hebt und senkt das Fahrwerk. „Das Auto fährt sehr komfortabel“, schwärmt er. Und benötigt im Falle eines Falles keinen Wagenheber - wie praktisch. Muss Rueß allerdings hinten einen Reifen wechseln, muss er den Kotflügel abschrauben – er verdeckt das Rad. Dank der selbsttragenden Karosserie gehe das Lösen von Kotflügel oder Motorhaube aber einfach. Beim Blick unter die Motorhaube erklärt sich auch ihre Länge: Vor dem 2 Liter-Vierzylindermotor mit 98 PS befindet sich das Reserverad. Damit nicht genug: Henrik Rueß verweist auf das Kurvenlicht – die Scheinwerfer folgen mechanisch der Lenkung und leuchten in die Kurve hinein.

Megaweiche Sitze laden zu langen Touren ein

Dann lädt er zur kleinen Spritztour ein: Die roten Sitze sind megaweich, auf diesem gemütlichen Sofa hält man es stundenlang aus. Was Rueß vor einigen Jahren bewies: „Die DS war unser Hochzeitsauto….wir sind mit ihr von Österreich aus wieder heim nach Fallersleben gefahren.“ Aber gemächlich, „denn die DS ist kein Rennwagen“, sagt er. Und lacht: „Außerdem wird sie bei höherem Tempo sehr laut.“

Deshalb fahre er sie nur auf Landstraßen - deren Zustand wegen der einmaligen Federung übrigens völlig egal ist. „Allerdings fahre ich sie nur wenig….vielleicht 1000 Kilometer im Jahr.“ Das müsse sein, um Stand- und Technikschäden zu vermeiden. Außerdem werde sie regelmäßig vom DS-Spezialisten Sascha May gewartet.

Citroen DS in Bildern – viel Spaß beim Durchklicken:

Zur Galerie Französische Avangarde: Klassiker-Freund Henrik Rueß fährt ein(e) Citroen DS von 1971.

Das klingt so, als würde die DS noch Ewigkeiten bei Familie Rueß bleiben: „Die gebe ich nie wieder her“, betont Vater Henrik. Und Sohn Max lächelt: „Die ist schon cool.“ Er ist 15. In drei Jahren darf er den Führerschein machen und selbst fahren…

Von Carsten Bischof