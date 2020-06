Keine Mails nach Feierabend: Betriebsrat informiert EU über VW-Regelung

Wolfsburg

Die Smartphone-Regelung bei Volkswagen zum Schutz der Beschäftigten vor ständiger Erreichbarkeit stößt auch bei der Europäischen Union ( EU) auf Interesse. Der zuständige VW-Betriebsrat Heinz-Joachim Thust berichtete darüber jetzt in einer Online-Konferenz der EU-Kommission und Eurofound, einer Stiftung der EU zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Das Thema der Konferenz war das „Recht auf Nichterreichbarkeit“. Auf Englisch heißt das Right to Disconnect, oder in der Fachsprache: R2D.

Verbreitung der Smartphones führte zu höherem Druck und Stress

„Ich freue mich, dass die Diskussion über den Schutz der Belegschaft jetzt in die Breite geht und auch in Europa geführt wird. Die Konferenzteilnehmer waren sehr interessiert daran, wie wir als Betriebsrat schon 2010 erkannt haben, dass die Verbreitung der Smartphones auch Risiken für die Belegschaften mit sich bringt“, sagte Thust. Bei vielen Beschäftigten habe dies zu ständiger Erreichbarkeit, höherem Druck und Stress und zur möglichen Ausweitung der Arbeitszeiten geführt.

Die daraufhin vereinbarte VW-Regelung für Tarifbeschäftigte sieht so aus: Von 18.15 bis 7 Uhr und an Wochenenden ist auf Smartphones die E-Mail-Funktion nicht verfügbar, wohl aber das Telefon. Nur in begründeten Einzelfällen können Ausnahmen zwischen Unternehmen und Betriebsrat entschieden werden. „Der Betriebsrat bleibt mit allen interessierten Stellen im Gespräch, denn wir teilen gerne unsere guten Erfahrungen mit dem Thema“, sagte Thust.

