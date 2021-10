„Keine Empathie“: Betriebsratschefin Daniela Cavallo attackiert VW-Chef hart

Wolfsburg

Bei der Betriebsversammlung am 4. November wird VW-Chef Herbert Diess nicht anwesend sein. Eine lange geplante USA-Reise verhindert seine Anwesenheit. Stattdessen stellt sich der Chef am Donnerstag bei einer eigenen Fragestunde den Beschäftigten. Beruhigen kann das den Betriebsrat nicht – im Gegenteil. Die Vorsitzende des Gremiums, Daniela Cavallo, attackierte den Konzern-Chef am Dienstagabend scharf.

„Während der Konzernvorstandsvorsitzende mit seinen Surfaktionen auf dem Mittellandkanal, den Fahrraddemos vorm Werktor oder den gemütlichen Wandertouren mit seinen Vorstandskollegen den Anschein erweckt, als liefe alles rund, stecken die Kolleginnen und Kollegen seit Monaten fast durchgängig in der Kurzarbeit fest - eine dramatische Situation, die es so noch nie gab und deren Probleme sich noch weit ins nächste Jahr ziehen werden“, schießt Cavallo zunächst gegen die Social-Media-Aktivitäten des VW-Chefs.

Ob der Krise hätten die Beschäftigten zurecht Fragen an den Vorstand, auf die sie sich eine offene Antwort im Rahmen der Betriebsversammlung erhofft hätten. Stattdessen schiebe Diess nun eine Dialogveranstaltung nach eigenem „Drehbuch“ in den Terminkalender und verweigere sich damit den Antworten vor versammelter Belegschaft.

Cavallo: „Diess zieht Investoren der Belegschaft vor“

Die Begründung für die Absage sei bezeichnend. „Herbert Diess zieht die Investoren an der Wallstreet der eigenen Belegschaft vor - dieses Verhalten ist beispiellos in de Geschichte unseres Konzerns und zeigt einmal mehr, dass der Konzernvorstandsvorsitzende selbst in dieser Krise weder Empathie noch Gespür für die Situation der Belegschaft hat. Ja, es interessiert ihn schlicht und einfach nicht, was die Belegschaft bewegt. Würde ihm der Dialog am Herzen liegen, hätte er seine Prioritäten anders gesetzt“, findet Cavallo harte Worte.

Erntet für seine Abwesenheit bei der Betriebsversammlung harte Kritik: VW-Chef Herbert Diess. Quelle: Silas Stein

Eine Sprecher des VW-Chefs hatte dessen Absage mit der Kurzfristigkeit der Einladung begründet. Die USA-Reise sei bereits seit einem halben Jahr geplant gewesen, die Einladung zur Betriebsversammlung hingegen habe ihn erst Anfang Oktober erreicht. Diess bedaure deshalb, nicht dabei sein zu können, der Dialog mit der Belegschaft liege ihm aber am Herzen, erklärte der Sprecher.

Absage nur über die Medien?

Cavallo will das nicht gelten lassen. „Wenn er sich über die Kurzfristigkeit beschwert, erlaube ich mir den Hinweis, dass eine Betriebsversammlung nur stattfinden kann, wenn die Belegschaft im Werk ist und das wird ja vom Unternehmen aktuell nur mit wenig Vorlauf bekannt gegeben“, kritisiert sie mit Blick auf die Halbleiter-Krise, die im Stammwerk seit Monaten immer wieder Kurzarbeit verursacht.

Zudem kritisierte Cavallo auch die Kommunikation des Vorstandsvorsitzenden. Von seiner Absage habe der Betriebsrat leider nur aus der Presse erfahren, eine persönliche Antwort auf die Einladung stehe hingegen aus. „Diese Provokation zeigt uns, dass Herr Dr. Diess weiterhin keinerlei Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit hat. Wenn diese Form der Kommunikation über die Medien zum neuen Stil von Herrn Diess gehört, dann sage ich ihm an dieser Stelle ganz offen: beenden Sie ihre persönliche Profilierung auf dem Rücken der Belegschaft! Schicken Sie Herrn Dr. Antlitz (Anmerkung der Redaktion: Finanzvorstand) zu den Investoren und stehen Sie der Belegschaft am 4. November gefälligst Rede und Antwort“, schließt Cavallo.

Der Ton für die Versammlung und die kommenden Wochen ist damit gesetzt. Von der anfänglichen Harmonie nach Cavallos-Übernahme der Betriebsratsspitze ist rund ein halbes Jahr kaum noch etwas zu spüren.

Von Steffen Schmidt