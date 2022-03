Kein 3G mehr ab Sonntag: Volkswagen lockert seine Corona-Regeln

Wolfsburg

Volkswagen lockert die Corona-Regelungen in seinen Werken. Ab Sonntag, 20. März, entfällt die 3G-Regel an den Toren. Außerdem können Beschäftigte aus dem Home Office zurück ins Büro kommen, wenn sie es wollen. Auch Tagungen und andere Präsenzveranstaltungen sind ab Montag wieder möglich. Aber: Die Maskenpflicht gilt in vielen Bereichen weiter.

„Kontrollierte Öffnungsschritte“

Volkswagen orientiere sich mit seiner Neuregelung an der neuen Corona-Arbeitsschutzverordnung und an den Änderungen im Infektionsschutzgesetz, teilt das Unternehmen mit. Man führe deshalb „kontrollierte Öffnungsschritte bei den Corona-Maßnahmen“ ein.

Trotz Lockerungen: In einigen Bereichen der Produktion dürfte die Maskenpflicht bestehen bleiben. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Konkret heißt das: Die 3G-Prüfung an den Werkstoren fällt ab Sonntag weg – es wird nicht mehr kontrolliert, ob Beschäftigte oder Besucher geimpft, getestet oder genesen sind. Aber: „Es gilt weiterhin eine Mund-Nasenschutz-Tragepflicht in allen Situationen, in denen ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht sicher eingehalten werden kann“, schreibt Volkswagen. Das gelte im Innen- und Außenbereich. Das dürfte für viele Mitarbeiter in der Produktion bedeuten: Sie müssen weiterhin Maske während der Arbeit tragen.

Präsenzveranstaltungen sind wieder erlaubt

Außerdem sind laut VW ab Sonntag Besprechungen und Veranstaltungen mit bis zu maximal 50 Teilnehmern „grundsätzlich wieder möglich“ und bedürfen „keiner Ausnahmegenehmigung“ mehr. Auch Präsenzseminare und Dienstreisen seien „grundsätzlich wieder möglich“. Für Auszubildende und dual Studierende sei wieder mehr Präsenz in den Werken möglich. Aber VW weist ausdrücklich auf die Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln hin – unabhängig von der Teilnehmerzahl.

Das Unternehmen betont: „Trotz der Öffnungsschritte bleiben Kontaktreduzierungen und die Einhaltung von Abstandsregen wichtige Maßnahmen, um diese Übergangszeit bis zum Frühsommer gut bewältigen zu können.“ Volkswagen möchte bis zum 30. April aus dem „Pandemie-Modus“ in den „New Normal“-Modus wechseln: „In dieser Übergangsphase sind zwischen 100 Prozent Mobiler Arbeit und 100 Prozent Arbeit im Betrieb alle Varianten denkbar und können zwischen Führungskraft und Beschäftigtem vereinbart werden.“ Grundsätzlich sei eine „hohe Nutzung von Mobiler Arbeit weiter sinnvoll“.

Betriebsvereinbarung zum Mobilen Arbeit tritt am 1. Mai in Kraft

Damit dies auch in Zukunft so bleibt, tritt am 1. Mai die neue Betriebsvereinbarung (BV) von Unternehmen und Betriebsrat zum Mobilen Arbeit in Kraft. Der Kern der BV: Künftig können VW-Beschäftigte bis zu vier Tage pro Woche mobil arbeiten, müssen also nicht ins Büro kommen. Wie sie die Bürotage verteilen – wöchentlich oder einmal am Stück pro Monat – bleibt ihnen überlassen.