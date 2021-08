Das Betriebsrestaurant im Markenhochhaus wird fleischfrei, heißt es in einer internen Mitteilung an die VW-Beschäftigten: Nach dem Werksurlaub startet ein neuer Speiseplan mit ausschließlich vegetarischen und veganen Gerichten. Dafür hat das Gastronomie-Team der Volkswagen Service Factory 150 neue Rezepturen entwickelt, die ohne Fleisch auskommen. Nur hin und wieder sollen auch Gerichte mit Fisch angeboten werden. Viele Beschäftigte hätten sich vegetarische und vegane Alternativen gewünscht, so der Konzern. Es gehe dabei nicht um Fleischersatz, sondern schmackhafte Alternativen. Ein wichtiger Hintergrund sei das Thema Nachhaltigkeit. Denn weniger Fleischverzehr helfe der Umwelt.