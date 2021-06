Das wird ein Anblick: Am Samstag findet nach corona-bedingter Durststrecke endlich wieder ein Käfer-Treffen statt. Über 50 teilweise ganz besondere Modell rollen dann durch Wolfsburg und die Autostadt – eine Premiere.

Käfer-Treffen in der Autostadt: Diese Knutschkugeln warten auf die Fans

Ikone der Automobilgeschichte - Käfer-Treffen in der Autostadt: Diese Knutschkugeln warten auf die Fans

Ikone der Automobilgeschichte - Käfer-Treffen in der Autostadt: Diese Knutschkugeln warten auf die Fans