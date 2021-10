Käferclub Wolfsburg: Mitglieder restaurieren altes Aggregat der Neuland

Wolfsburg

Der Käferclub Wolfsburg rollt mit frischen Kräften in die Zukunft: Die rund 100 Mitglieder wählten jetzt mit Helga Düwert (Vorsitzende), Tamara Ulrich (Stellvertreterin) und Renate Bröge (Schatzmeisterin) ihren ersten rein weiblichen Vorstand. Und der hat einiges vor in der nächsten Zeit.

Zusammenarbeit mit Stadt und Volkswagen ausbauen

„Unser oberstes Ziel ist natürlich, den Käfer als automobiles Kulturgut zu erhalten“, sagt Helga Düwert. Außerdem will der Vorstand die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt der Clubmitglieder stärken. Etwa mit gemeinsamen Ausfahrten und Events. Und – ganz wichtig: „Wir wollen die wirklich gute Zusammenarbeit mit Volkswagen und der Stadt Wolfsburg weiter ausbauen. Denn Wolfsburg, Volkswagen und der Käfer – das gehört einfach zusammen.“

Umso mehr habe sie sich gefreut, dass der Club gemeinsam mit der Autostadt ein großes Käfertreffen organisiert habe – die erste größere Veranstaltung seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Auch der TV-Dreh mit einem niederländischen Fernsehteam sei ein Highlight gewesen. Jetzt gehe es darum, so Düwert, diesen Schwung mitzunehmen. „Wir planen noch eine große Herbstausfahrt – im Winter werden die Käfer entweder eingemottet oder weiter restauriert.“

Käferclub einen offenen Stammtisch an

Um das Vereinsleben auch in den dunklen Monaten aufrecht zu erhalten, bietet der Käferclub weiterhin seine wöchentlichen Stammtische an: „Jeder kann hinkommen, man muss kein Clubmitglied sein“, betont Helga Düwert. Vor allem wolle man jüngere Leute für den VW Käfer begeistern.

Das ist der Käferclub Wolfsburg Der Käferclub Wolfsburg besteht seit 1985. Aus einer anfangs losen Schraubergemeinschaft ist einer der mitgliederstärksten lokalen Käferclubs Deutschlands geworden. Die Mitgliederzahl liegt seit Jahren immer rund um 100. Die Käferfreunde wollen den VW Käfer als automobiles Kulturgut erhalten und arbeiten eng mit Volkswagen, Autostadt, Stadt Wolfsburg und Stiftung AutoMuseum Volkswagen zusammen. Der Käferclub lädt jeden Mittwoch ab 19 Uhr zum Stammtisch in die Clubgaststätte Schmiedeberg des Tennisclubs Wolfsburg an der Röntgenstraße 2 ein. Infos zum Käferclub unter www.kaeferclub-wolfsburg.de.

Und bietet vor allem jungen Schraubern und angehenden Kfz-Mechatronikern an: „Einfach melden, wenn Ihr einen Käfer kennen lernen wollt.“ Denn: Beim Käfer komme man mit dem Fehleranalysegerät samt Bildschirm nicht weit: „Da ist noch Handarbeit angesagt“, so Düwert. Und lacht. Es wäre schade, wenn dieses Wissen und Können verloren ginge.

Die Käferfreunde restaurieren ein Stromaggregat der Neuland

Apropos verloren gehen: In den Hochhäusern Don Camillo und Peppone hatte die Neuland vor der Sanierung ein Aggregat mit Generator für den Notfall stehen – und hat es dem Käferclub zur Restauration angeboten. „In einigen Wochen sind wir fertig“, sagt Helga Düwert. Sobald die Sanierung der Hochhäuser abgeschlossen sei, wolle die Neuland das frisch restaurierte Aggregat als Ausstellungsstück in eines der Häuser stellen.

Außerdem kümmern sich einige Clubmitglieder aktuell um ein Baur Käfer Cabrio: Es gehöre einem Berliner Unternehmer und werde jetzt restauriert, so Düwert. Darüber hinaus nehme man an Anfang Februar als Käferclub wieder an der Bremen Motor Classic 2022 teil.

Von Carsten Bischof