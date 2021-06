Wolfsburg

Käfer-Fans sollten sich den 26. Juni unbedingt vormerken: Dann lädt der Käfer-Club Wolfsburg zum ersten Oldie-Treffen seit einer gefühlten Ewigkeit ein. Der Clou: Fans des beliebtesten Volkswagens aller Zeiten haben gleich zwei Möglichkeiten, die niedlichen Oldtimer live zu erleben – am Automuseum an der Dieselstraße und in der Autostadt.

Die Idee zum Käfer-Treffen kam von der Autostadt

Die Idee zum Treffen kam von der Autostadt: „Wir wollten im Rahmen unserer Familienwochen zur Wiedereröffnung der Autostadt unseren Besuchern etwas Besonderes für die ganze Familie bieten“, heißt es aus der Kommunikationsabteilung. „Da bietet sich der Käfer an. Er hat Fans jeden Alters und war früher das deutsche Familienauto schlechthin.“ Familien hätten mit dem Käfer die Alpen überquert, um mit ihm in die Sonne nach Italien zu fahren.

Helga Düwert Käfer Club Wolfsburg Quelle: privat

Die Autostadt setzte sich mit dem Wolfsburger Käfer-Club in Verbindung: „Wir waren sofort Feuer und Flamme“, sagt Käfer-Club-Chefin Helga Düwert. „Es ist ja unser erstes Treffen seit Beginn der Corona-Pandemie vor über einem Jahr.“ Stand jetzt nehmen über 50 Käfer an dem Treffen teil, allein die Wolfsburger rollen mit 23 Fahrzeugen an den Start. „Darunter ein seltenes Hebmüller-Cabrio, Ovali- und Brezelkäfer und ein ganz besonderer Käfer-Umbau – der einzige Käfer überhaupt, der eine grüne Umweltplakette erhalten hat.“

Ein Video vom Maikäfertreffen 2019 in Wolfsburg:https://youtu.be/HVWZh3G1KDI

Käfer sind beliebt bei Jung und Alt – und Bastlern. Quelle: Archiv

Auch Autos der berühmten Grundmann-Sammlung nehmen teil

Damit nicht genug: Aus der berühmten Grundmann-Sammlung nehmen unter anderem ein Polizei-Käfer und ein Bundeswehr-Fahrzeug teil. Auch andere Clubs nehmen am Treffen teil – etwa die Käferfreunde Oranienburg, die Oldie AG Garbsen, die „Kultige IG“, die Käferfreunde Berlin und der ADAC Käfer-Club aus Berlin. Natürlich nimmt auch die Autostadt selbst an dem Treffen teil: „Wir werden mit mehreren Käfern dabei sein“, verspricht ZeitHaus-Chef Andreas Hornig.

Los geht’s morgens um 9 Uhr: „Dann treffen sich die Teilnehmer auf dem Parkplatz am Automuseum an der Dieselstraße“, berichtete Helga Düwert. „Wir hoffen natürlich, dass wir dort schon von vielen Käferfans begrüßt werden.“ Von dort rollen die Käferfreunde dann im Korso zur Autostadt. Dort stellen sie ihre Oldies auf dem Kurzzeitparkplatz ab und besuchen den VW-Erlebnispark.

Der Höhepunkt folgt um 14.30 Uhr: Dann sollen die über 50 Käfer in einer Parade durch die Autostadt fahren – die genaue Strecke steht noch nicht fest. „Ein absolutes Highlight“, betont Düwert.“ „Wir freuen uns drauf.“

