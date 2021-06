Wolfsburg/Pforzheim

Normalerweise hat Volkswagen naturgemäß eher weniger Interesse am Bekleidungsgeschäft, beim Wettbewerb „Jugend gründet“ vergab der Autobauer nun aber einen Sonderpreis für ein Start-up aus genau dieser Branche: Jana Klein und Fynn Bukschat erhielten als Team „ourcon GmbH“ für ihre Damenunterhose „Katta“ die Auszeichnung „Volkswagen Social Start-up“. Nun dürfen sie sich auf eine Reise in die Volkswagen-Zentrale in Wolfsburg freuen.

Der Grund ist die Vision hinter dem Produkt. Klein und Bukschat wollen damit die Welt für Frauen zu einem sicheren Ort machen. Denn ihre Damenunterhose soll die Trägerin dank einer Alarm-Funktion vor einer möglichen Vergewaltigung schützen.

VW zeichnet Projekte mit gesellschaftlichem Nutzen aus

In der Gesamtwertung des Bundeswettbewerbs erreichte das Team Platz 7 – von satten 3726 Teilnehmern. Die Jury lobte vor allem den Mut Kleins und Bukschats zum Tabuthema. „Wir waren überrascht und gleichzeitig erfreut, dass das Thema Vergewaltigung auch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen kein Tabu-Aspekt bedeutet. Dem Team vom Stuttgarter Albertus-Magnus-Gymnasium ist es gelungen mit ihrer Erfindung sich diesem Thema zu widmen und zusätzlich einen Beitrag für die Absicherung von Frauen auf der Flucht darzustellen. Diese weiterführende Betrachtung eines hochbedeutenden Themas - in Verbindung mit Sicherheit und sozialer Nachhaltigkeit - hat uns beeindruckt“, begründete Laudator Oliver Braun, Projektleiter Konzern Flüchtlingshilfe der Volkswagen AG.

Mit dem Volkswagen Sonderpreis Social Start-up werden seit 2018 innovative Geschäftsideen im Bereich Social Entrepreneurship ausgezeichnet, bei denen der gesellschaftliche Nutzen im Vordergrund steht. Der Preis, der jährlich beim Bundesfinale übergeben wird, wird von der Konzern Flüchtlingshilfe der Volkswagen AG gestiftet.

„Wear your rights“ lautete der Slogan, mit dem Jana Klein und Fynn Bukschat ihre Damenunterhose „Katta“ bewarben. Mit ihrem Prototypen demonstrierten sie den effektiven Schutzmechanismus: Der Alarm wird durch kräftiges Reißen oder Ziehen am Bund ausgelöst und schlägt den Täter in die Flucht. Zum Einsatz kommen soll die Unterhose vorerst in Deutschland und Botswana.

Von der Redaktion