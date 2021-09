Jubel in Mlada Boleslav: Bei Skoda lief das 100 000. E-Auto vom Band

Wolfsburg/ Mlada Boleslav

Im Skoda-Stammwerk lief jetzt das 100 000. Elektro-Fahrzeug vom Band – ein Enyaq iV. Mit der ,iV‘-Plakette kennzeichnet der tschechische Automobilhersteller Modelle, die über einen teilelektrischen oder vollelektrischen Antriebsstrang verfügen.

Vorstand freut sich über „Einstieg nach Maß“ ins Elektro-Zeitalter

Aktuell produziert Skoda drei iV-Baureihen: die Plug-in-Hybride Superb und Octavia sowie den vollelektrischen Enyaq. Bis 2030 will Skoda mindestens drei weitere reine E-Modelle auf den Markt bringen. Michael Oeljeklaus, Vorstand für Produktion und Logistik, betont: „100.000 produzierte iV-Fahrzeuge innerhalb von nicht einmal zwei Jahren – das ist ein Auftakt nach Maß auf dem Weg ins Elektrozeitalter.“

Bis 2030 will Skoda mindestens drei weitere rein elektrische Modelle bauen, die preislich und größentechnisch unterhalb des Enyaq positioniert sein sollen. Damit strebt die Marke – je nach Marktentwicklung – einen Anteil vollelektrischer Modelle in Europa von 50 bis 70 Prozent an.

Skoda stellt Hochvolt-Traktionsbatterien her

Aktuell werden bereits Hochvolt-Traktionsbatterien für die Plug-in-Hybridmodelle Superb iV und Octavia iV sowie für Modelle weiterer Konzernmarken produziert. Anfang des nächsten Jahres startet in Mladá Boleslav zudem die Produktion von MEB-Batteriesystemen für den Enyaq iV. Zusätzlich arbeitet der tschechische Automobilhersteller gemeinsam mit Partnern am Aufbau einer stabilen Zuliefererstruktur für Elektromobilität.

Im gleichen Zug arbeitet das Unternehmen in Kooperation mit dem VW-Konzern und Partnern aus Politik und Wirtschaft daran, sein tschechisches Heimatland zu einem Elektromobilitäts-Hub auszubauen.

Von der Redaktion