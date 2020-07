Wolfsburg

Große Veränderungen bahnen sich bei Sitech an: Volkswagen und der bayrische Automobilzulieferer Brose beabsichtigen, ein Gemeinschaftsunternehmen im Bereich Komplettsitze, Sitzstrukturen und -komponenten einzugehen. Volkswagen bringt dafür die unter Druck geratene Tochtergesellschaft Sitech in das Joint Venture ein. Brose will sich zu 50 Prozent an Sitech beteiligen. Das gemeinsame Unternehmen steht jeweils zur Hälfte unter dem Dach der Volkswagen AG und der Brose Gruppe. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten Vertreter der Unternehmen am Montag in Coburg. Die Vertragsunterzeichnung ist für Ende des Jahres geplant.

Sitech soll zum Global Player werden

Sitech soll durch den Schachzug zum Global Player weiterentwickelt werden, sagte Thomas Schmall, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Group Components. „Die E-Mobilität und vor allem das autonome Fahren stellen uns als Hersteller vor neue Herausforderungen – speziell auch im Bereich der Sitzfertigung“, sagte er. Neben Komfort und Sicherheit werde die Flexibilität und Personalisierung des Innenraums im Vordergrund stehen. „Diese und weitere Themen können durch das künftige Gemeinschaftsunternehmen perfekt abgedeckt werden“, so Schmall.

Denn: Die Brose Gruppe kann als ein führender Anbieter von Sitzstrukturen vor allem die langjährige Expertise im Bereich Verstell- und Komfortkomponenten, manuell oder elektrisch, in die Kooperation einbringen. Darüber hinaus habe das Unternehmen das notwendige Know-how, den Fahrzeuginnenraum intelligent zu vernetzen, erklärte Brose-Geschäftsführer Ulrich Schrickel. „ Sitech wiederum ist sehr gut aufgestellt in der Entwicklung von Komplettsitzsystemen und verfügt insbesondere über Produktions- und Logistikexzellenz. Gemeinsam können wir im Joint Venture mit einer globalen Aufstellung den Kunden zukunftsweisende Interieur-Lösungen anbieten“, zeigte sich Schrickel überzeugt.

Mitarbeiter können beruhigt sein

Für die Beschäftigten soll die Entscheidung keine negativen Begleiterscheinungen haben. „Der Betriebsrat hat umfangreiche Sicherheiten für die Belegschaft der deutschen Bestandswerke der Sitech durchgesetzt. Dazu zählen eine Beschäftigungssicherung bis 2029, die gemeinsame Zielsetzung der Auslastung der Standorte und die Gewährleistung einer gewohnt starken Mitbestimmung für die Beschäftigten der deutschen Sitech-Standorte in dem Joint Venture“, sagte Daniela Cavallo, die als stellvertretende VW-Gesamtbetriebsratsvorsitzende auch im Sitech-Aufsichtsrat sitzt. Das Joint Venture mit Brose stärke beide Seiten und stelle die neue Einheit zukunftssicher auf. „Diese neue gemeinsame Stärke ist die Basis für hohe Wettbewerbsfähigkeit und damit gleichzeitige Arbeitsplatzsicherung“, so Cavallo.

Die VW-Tochter hatte erst im März dieses Jahres ihr Werk in Hannover geschlossen, nachdem Großaufträge aus dem eigenen Konzern geplatzt waren. Das Aus betraf rund 450 Arbeitsplätze. Der Grund: Die Produkte sind offenbar zu teuer. Sitech gehört zum Komponenten-Bereich der Volkswagen-Gruppe und beliefert die Konzernmarken mit Sitztechnik. Allerdings muss sich das Unternehmen dabei auch gegen Angebote externer Wettbewerber behaupten.

Auch der Sitech-Betriebsrat begrüßt das Vorhaben deswegen. „Für unsere Zukunftsfähigkeit darf die Sitech nicht stehenbleiben, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben“, heißt es in einem internen Schreiben des Betriebsratsvorsitzenden Wissam Harb an die Belegschaft.

Von Steffen Schmidt