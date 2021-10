Wolfsburg

Die Debatte um einen drohenden massiven Stellenabbau bei Volkswagen hat nicht nur viele VW-Beschäftigte verunsichert. Auch in der Wolfsburger Kommunalpolitik hat die angebliche Äußerung von Konzern-Chef Herbert Diess, schlimmstenfalls seien 30.000 Arbeitsplätze gefährdet, den Blutdruck vieler Beteiligter in die Höhe getrieben. Was sagen die im Wolfsburger Rat vertretenen Fraktionen zur Zukunft des Wolfsburger VW-Werks? Die WAZ hat sie gefragt.

Herbert Diess setzt auf das Projekt „Trinity“

Zur Einordnung: Das „Handelsblatt“ zitierte Insider mit der Nachricht, Herbert Diess habe in einer VW-Aufsichtsratssitzung folgendes Szenario gesagt: Sollte das Wolfsburger Werk nicht schneller und effizienter werden, stünden schlimmstenfalls 30.000 Arbeitsplätze vor dem Aus.

Das sagen die AZ/WAZ-Leser Und wie bewerten VW-Beschäftigte die Debatte um die Diess-Pläne? Bei einer Online-Befragung der WAZ mit mehreren hundert Teilnehmern (WAZ und AZ zusammengerechnet) äußerten 39 Prozent aller Teilnehmer, dass sie konkret Angst um ihren Job hätten. Immerhin: Genauso viele haben keine Jobangst, da es nicht um „kurzfristige Kündigungen“ gehe. Ein leicht anderes Bild ergab die Online-Umfrage der Aller Zeitung (AZ): Auch hier haben 39 Prozent Angst um ihren Job, aber nur 29 Prozent machen sich keine Sorgen.

Mitarbeiter von Herbert Diess dementierten dieses Szenario noch im Laufe des Tages, der Konzern-Chef selbst betonte kurz danach: Ihm gehe es nicht um den Abbau von Arbeitsplätzen, sondern im Gegenteil um zukunftssichere Arbeitsplätze im Wolfsburger Volkswagen-Werk. Etwa durch das revolutionäre Projekt Trinity – ein hochwertiges E-Auto der nächsten Generation, das in Wolfsburg gebaut und neue Maßstäbe setzen soll.

Falko Mohrs: „Veränderungen müssen sozialverträglich sein – dafür steht auch Volkswagen in der Verantwortung.“ Quelle: Roland Hermstein

SPD: „Die nächsten Jahren werden entscheidend sein“

„Die nächsten Jahre werden gerade für den Produktionsstandort Wolfsburg ganz entscheidend sein“, sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete und -Ratsherr Falko Mohrs: „Daher muss der Trinity auch zu einem Erfolgsmodell der E-Mobilität ’made in Wolfsburg’ werden.“ Die Politik müsse dafür Sorge tragen, dass die nicht zu unterschätzenden Veränderungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor allem sozialverträglich sind. Die Verantwortung hierfür liege aber auch bei den Unternehmen wie Volkswagen.

Christoph-Michael Molnar: „Zukunftsaussichten für unser Wolfsburger Stammwerk sehe ic äußerst positiv.“ Quelle: privat

CDU: „Positive Zukunftsaussichten“

Optimistisch blickt CDU-Ratsherr Christoph-Michael Molnar in die Zukunft: „Die Zukunftsaussichten für unser Wolfsburger Volkswagen-Werk sehe ich nach wie vor äußerst positiv. Es ist das Herz von VW und die Belegschaft hat über Jahrzehnte immer wieder den Maßstab dafür gesetzt, wie man innovativ und effizient qualitativ hochwertige Autos baut.“ Allerdings müsse die Produktion von Elektrofahrzeugen im Stammwerk „massiv erhöht werden“. Hintergrund: Aktuell baut VW in Wolfsburg keine E-Autos.

Andreas Klaffehn: „Die Transformation bietet auch Chancen.“ Quelle: Britta Schulze

PUG: „Standortsicherung ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe“

PUG-Ratsherr Andreas Klaffehn rät VW-Konzern-Chef Herbert Diess, auf das „kollektive Wissen, Ideen und Erfahrung“ seiner Belegschaft in Wolfsburg zu vertrauen. „Allen ist klar, dass die Transformation hin zur Elektromobilität ein revolutionärer Schritt ist“, sagt Klaffehn. „Doch bietet sich in der Transformation auch Chancen. Insbesondere der Bereich der Softwareentwicklung, hier wurden bereits die Weichen gestellt.“ Er sagt aber auch: „Die Standortsicherung ist nicht nur reine Unternehmensaufgabe, sondern gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“

Frank Richter: Herbert Diess wirft „viele Fragen“ auf, die er jetzt beantworten müsse. Quelle: Thomas Kubiczek

Die Grünen: „Provokante Stellungnahme ist Weckruf“

Der Grünen-Ratsherr Frank Richter sieht in der „provokanten Stellungnahme“ einen „Weckruf“, der aber „die Beschäftigten verständlicher Weise aber verunsichert“. Für ihn werfe Diess viele Fragen auf, die er beantworten müsse: „Sind Effizienzen in der Produktion zu erwarten und zu realisieren? Möchte er Tätigkeitsfelder nicht mehr durch die Volkswagen AG erbringen lassen? Rechnet die Volkswagen AG langfristig mit niedrigeren Absatzzahlen? Auch auf welchen Zeitraum sich dieser Abbau bezieht, ist nicht ersichtlich.“ Anschließend verweist er auf den mit dem Betriebsrat ausgehandelten Beschäftigungsvertrag bei Volkswagen – er geht bis 2029.

Bastian Zimmermann: Er schlägt die Gründung einer Arbeitnehmerkammer in Wolfsburg vor. Quelle: privat

Die Linke: „Brauchen ein weiteres E-Fahrzeug am Standort Wolfsburg“

Der Linken-Ratsherr Bastian Zimmermann sieht hingegen die Stadt Wolfsburg in der Pflicht: Er schlägt die Gründung einer Arbeitnehmerkammer vor, „um Arbeit am Standort Wolfsburg zu sichern“. Der VW-Betriebsrat mache seine Arbeit – etwa durch Zukunftspakt, Roadmap Digitalisierung und Campus Sandkamp. „Jetzt muss die Stadt nachlegen, damit Arbeitsplätze bei VW, bei den Zulieferern und mittelbar Betroffenen bleiben. Zudem brauchen wir ein weiteres E-Fahrzeug am Standort Wolfsburg.“

Thomas Schlick: „VW-Chef Diess sollte seine Anstrengungen darauf konzentrieren, Halbleiter und Rohstoffe an die Bänder zu bekommen.“ Quelle: Roland Hermstein

AfD: „Unternehmen brauchen für Transformation mehr Zeit“

Der AfD-Ratsherr Thomas Schlick kritisiert generell die Klima- und Wirtschaftspolitik von Bundesregierung und EU: Man müsse Unternehmen wie VW mehr Zeit für ihre Transformation geben. Seine konkrete Forderung: „Der VW-Chef Diess sollte nun seine Anstrengungen darauf konzentrieren, Halbleiter und Rohstoffe an die Bänder zu bekommen, damit wieder produziert werden kann und nicht seine Energie verschwenden zu überlegen, wie er tausende Jobs vernichten kann oder wie er besonders hip und umweltfreundlich in den Sozialen Medien rüberkommen kann.“

Marco Meiners: „Die Zukunft der mittelständischen Betriebe machen uns ungleich größere Sorgen.“ Quelle: Roland Hermstein

FDP: „Zuliefererbetriebe stehen unter massiven Druck durch den Konzern“

Deutlich vorsichtiger formuliert es FDP-Ratsherr Marco Meiners: „Wir maßen uns nicht an, zu entscheiden, was aus Konzernsicht wirtschaftlich ist und was nicht. Wir nehmen allerdings sehr wohl zur Kenntnis, dass derzeit wieder einmal die Zulieferbetriebe unter massiven Druck durch den Konzern stehen. Die Zukunft der mittelständischen Betriebe, die hiervon betroffen sind, machen uns ungleich größere Sorgen, denn hier stehen tatsächlich Existenzen auf dem Spiel.“

Von Carsten Bischof