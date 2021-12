Wolfsburg

Corona, Tarifverhandlungen, der Wechsel an der Betriebsratsspitz, der handfeste Konflikt zwischen Daniela Cavallo und Konzern-Chef Herbert Diess und natürlich der alles bestimmende Halbleiter-Mangel: Hinter Volkswagen liegt ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen.

Januar – Halbleiter-Mangel und Trinity:

– Als in den ersten Januarwochen die Golf-Linien aufgrund eines Materialengpasses zwei Wochen länger als geplant stillstehen, ahnt noch niemand, dass diese Situation in 2021 quasi zum Dauerzustand werden würde. Halbleiter? Zu Jahresbeginn gab es noch viele Menschen, die dieses Wort noch nie gehört hatten. Auch bei VW ist im Januar noch von einem kurzfristigen Problem die Rede, dass höchstens das erste Quartal betreffen wird. Eine krasse Fehleinschätzung, wie sich später zeigen wird.

Denn auch das Corona-Virus wütet kräftig weiter und setzt damit den Lieferketten zu. Mit strengen Schutzmaßnahmen gelingt es Volkswagen zumindest das Virus größtenteils außerhalb der Werkstore zu lassen. Prominente Fälle gibt es dennoch. Im Januar erkrankt Bernd Osterloh an Covid -19 – und das ausgerechnet zum Auftakt der Tarifverhandlungen. Diese werden aufgrund der Corona-Krise zu einer zähen Angelegenheit: Während die IG Metall vier Prozent mehr Lohn fordert, verweist VW – trotz stabiler Gewinne – auf Krisenkasse. Mitten in dieser Gemengelage stellt VW Ende Januar erste Details zum Wolfsburger E-Auto-Leuchturmprojekt Trinity vor: Von einer Revolution nicht nur des Autos sondern auch der Produktionsweise ist die Rede – auch das wird später im Jahr noch eine bedeutende Rolle spielen.

Februar – Kurzarbeit im VW-Werk

– Die große Konfliktlinien bleiben im Februar dieselben. Weiterhin kommt es wegen des Halbleitermangels zu Kurzarbeit. Die eigentlich hohe Nachfrage nach Autos mit dem VW-Logo bleibt so unerfüllt. Der Absatz bricht infolgedessen ein. Es wird jedoch deutlich, wo Volkswagen seine Prioritäten setzt: Während in Wolfsburg oftmals die Arbeit ruht weil die Chips fehlen, werden diese nach Zwickau umgeleitet, um die E-Offensive zu befeuern. Der ID.3 wird zum Verkaufsschlager und auch der ID.4 feiert im Februar einen erfolgreichen Marktstart. Meilensteine erreicht VW mit der Eröffnung des Batterierecyclingcenters in Salzgitter und einem wegweisenden Tarifvertrag für die Softwaresparte Cariad. Die Tarifverhandlungen bei Volkswagen selbst sind hingegen weiter festgefahren.

Herbert Diess beim Power Day: Die Vorstellung der Batterie-Strategie löst einen Hype um die Volkswagen-Aktie aus. Quelle: Volkswagen

März – Volkswagen präsentiert starke Jahresbilanz:

– Das verwundert es dann Anfang März auch niemanden, dass pünktlich zum Wegfall der Friedenspflicht erste Streiks in deutschen Werken ausgerufen werden. Zur schnellen Nummer wird der Arbeitskampf dabei nicht. Den ganzen Monat über kommt es zu Aktionen der IG Metall, die Verhandlungen ziehen sich. Ansonsten steht es im März geradezu rosig um Volkswagen. Der Konzern präsentiert angesichts der Pandemie eine starke Jahresbilanz, der ID.4 feiert Auslieferungsstart und mit der Vorstellung der neuen Unternehmensstrategie „Accelerate“, welche die Digitalisierung des Autos in den Vordergrund stellt, sowie vor allem dem „Power Day“ gelingt Volkswagen ein echter Coup.

Bei diesem Online-Event stellt der Konzern seine Strategie rund um das Thema E-Mobilität, Batterie und Laden vor. Dazu gehört auch der Bau von sechs Zellfabriken in Europa. VW wird zum Liebling der Börse und zum wertvollsten Unternehmen Deutschlands – Herbert Diess ist glücklich. Die Laune ist so gut, dass sich die VW-Kollegen in den USA einen Streich erlauben: Kurz vor dem 1. April lässt man dort durchsickern, dass sich der Autobauer in den Staaten von Volkswagen in „Voltswagen“ umbenennen möchte. Ein Medien-Coup, der für gemischte Gefühle sorgt.

Mit dem ID.4 feiert das zweite Modelle der E-Auto-Reihe seinen Auslieferungsstart. Quelle: Ole Spata

April – Aufbau der Impfzentren bei VW und Corona-Bonus:

– Bremsen lässt sich der Börsenwert von VW aber auch dadurch nicht. Die Halbleiter-Krise scheint fast vergessen, zumal die Versorgungssituation sich nach dem ersten Quartal auch etwas entspannt. Die Kurzarbeit im Werk wird weniger – die Hoffnung ist aber nun von kurzer Dauer, wie heute jeder weiß. Dabei macht man auch in Sachen Pandemie Fortschritte. VW führt kostenlose Mitarbeitertests ein und bereitet sich mit dem Aufbau von Impfzentren auch auf die Immunisierung der Mitarbeiter vor. Das Vakzin lässt allerdings noch auf sich warten. Dafür wird Mitte April endlich ein Durchbruch bei den Tarifverhandlungen erreicht. Letztlich kann sich die IG Metall mit ihren Forderungen doch nahezu durchsetzen: 2,3 Prozent mehr und einen Corona-Bonus von 1000 Euro gibt es für die Beschäftigten. Es ist quasi das Abschiedsgeschenk des Bernd Osterloh. Der langjährige und streitbare Betriebsratschef, der sich gern als „Mr. Mitbestimmung“ inszenierte und immer wieder den Konflikt mit der Konzernspitze suchte, dankt Ende April ab und wechselt als Manager zur VW-Tochter Traton – inklusive Millionengehalt. Die Nachfolge tritt wenig überraschend seine Stellvertreterin Daniela Cavallo an.

Volkswagen impft: Hier lässt sich VW-Personalvorstand Gunnar Kilian piksen. Quelle: Im Juli kann Volkswagen endlich mit dem Impfen beginnen.

Mai – Impfkampagne von VW nimmt Fahrt auf:

Anfang Mai gibt es dann auch beim Thema Impfen den Durchbruch. VW erhält im Rahmen eines Pilotprojekts die ersten Dosen und kann endlich loslegen. Die Resonanz ist riesig, die ersten Spritzen schnell vergriffen. Mit dem Start der Impfkampagne und dem Nachlassen der Halbleiter-Krise wähnt man sich bei VW wieder auf dem Weg zur Normalität, sogar Ferienjobber für den Werksurlaub werden plötzlich gesucht. Parallel dazu nimmt auch die E-Offensive an Fahrt auf. Der ID.4 GTX feiert Premiere und der ID.5 steht in den Startlöchern.

Juni – Greenpeace-Aktivisten kapern das Kraftwerk:

Das Bemühen um die E-Mobilität interessiert die Klimaaktivisten wenig. Für Greenpeace bleibt VW ein Feindbild. Anfang Juni kapern Aktivisten spektakulär das Kraftwerk und ketten sich an Gleisen und Schienen fest. Auch bei der Fußball-EM, bei der VW als Hauptsponsor auftritt, kommt es zu Protesten. Währenddessen nimmt das Impfen im Werk an Fahrt auf. Nach Auslaufen des Pilotprojekts geht es im Juni endlich weiter. Zeitgleich dazu sinken die Inzidenzen, so dass VW auch die Corona-Regeln etwas lockert, Home-Office bleibt aber oberstes Gebot. An der Halbleiter-Front herrscht ebenfalls Optimismus. In den Werksferien soll eine Aufholjagd gestartet werden und auch für das zweite Halbjahr wird weiter fleißig über Sonderschichten fabuliert, statt spekuliert, wie man heute weiß. Wie sehr sich die Lage aber zuspitzen wird, das ahnt auch im Juni noch niemand.

Von Steffen Schmidt