Irritationen um VW-Werksrenten: Deckungslücke von 2 Milliarden Euro?

Müssen sich frühere Volkswagen-Beschäftigte Sorgen um ihre Werksrente machen? Ja, sagt die Liste „Wir für Euch“ und liest aus dem VW-Geschäftsbericht eine Deckungslücke von zwei Milliarden Euro heraus. Nein, beruhigt Volkswagen, denn: Es handele sich um eine rein fiktive Lücke. In Wahrheit gibt es sogar eine Deckungsüberschuss.

Die Liste „Wir für Euch“ hat die Deckungslücke gefunden

Doch der Reihe nach: Die Liste „Wir für Euch“ hat in einem offenen Brief VW-Konzern-Chef Herbert Diess und die Betriebsratsspitze auf die vermeintliche Deckungslücke im Jahresabschluss der Volkswagen AG 2020 hingewiesen. Dieser Brief liegt der AZ/WAZ vor. Darin heißt es wörtlich: „Im Insolvenzfall stünden den Verpflichtungen aus dem Pensionsfondsmodell in Höhe von 7,399 Millionen Euro lediglich Zeitwerte in Höhe von 5,307 Millionen Euro entgegen.“

Das Problem der Berechnungen sei die Annahme von einer dreiprozentigen Rendite der Verrentungssätze – drei Prozent würden in der aktuellen Niedrigzinsphase gar nicht erreicht. Real gebe es eine Deckungslücke von 2,09 Milliarden Euro. Vorschlag von Listen-Chef Michael Maginski: „Wir regen einen Vorstandsbeschluss an, der sich über vier Jahre erstreckt und eine jährliche Zahlung von 500 Millionen Euro vorsieht. Aufgrund der Nettoliquidität von 26,8 Milliarden Euro ist das realistisch darstellbar.“

In einem Antwortschreiben von Volkswagen, das AZ/WAZ ebenfalls vorliegt, versucht unter anderem Arno Meiswinkel, Leiter Personalgrundsätze und Steuerung, die Befürchtungen der Beschäftigten zu zerstreuen: „Das von Ihnen benannte Risiko für die Beschäftigten der Volkswagen AG besteht nicht“, heißt es darin. Denn: Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sei Volkswagen gezwungen, mit einer „vorgegebenen Abzinsungsmethode“ zu bewerten. Wörtlich heißt es: „Es handelt sich insofern um eine einheitliche (fiktive) Annahme eines Zinssatzes, der nicht die tatsächliche Ertragskraft der Vermögensanlage des Volkswagen Pension Trust widerspiegelt. Nur durch diese Methodik kommt es zu einer rechnerischen Unterdeckung der ausfinanzierten Pensionsverpflichtungen.“

Die Deckungslücke gibt es nur auf dem Buchhalter-Papier

Im Klartext: Die vermeintliche Deckungslücke gibt es nur auf dem Papier, wegen buchhalterischer Vorgaben. Das wahre Deckungsverhältnis werde in jährlichen Prüfungen ermittelt. Zum 31. Dezember 2020 seien Pensionsverpflichtungen und Fondsvermögen „nahezu ausgeglichen“ gewesen. Damit nicht genug: „Wegen der guten Entwicklung der Kapitalmärkte im vergangenen Jahr ist zudem für das Jahr 2022 mit einer Überdeckung der Verpflichtung zu rechnen.“

Das heißt im Klartext: Volkswagen rechnet im kommenden Jahr statt mit dem befürchteten Defizit sogar mit einem Überschuss bei den Pensionsverpflichtungen. Oder um es ein wenig abgewandelt mit dem früheren Bundesarbeitsminister Norbert Blüm zu sagen: Die VW-Werksrenten sind sicher.

