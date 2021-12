Insider berichten: Herbert Diess darf Volkswagen-Konzern-Chef bleiben

Wolfsburg

Die Zukunft von Volkswagen-Konzern-Chef Herbert Diess ist offensichtlich entschieden: Aus Aufsichtsratskreisen ist zu hören, dass der 63-Jährige wohl im Amt bleiben, aber an Macht und Einfluss verlieren wird. Der bisherige VW-Marken-Chef Ralf Brandstätter (53) soll in den Konzernvorstand aufsteigen. Offiziell bekannt geben will der Aufsichtsrat seine Lösung im Rahmen seiner Sitzung am Donnerstag – der bedeutsamen „Planungsrunde“.

Betriebsrat und Landesregierung sind unzufrieden mit Diess

Umstritten ist Herbert Diess schon länger, vor allem der Betriebsrat kritisierte den Manager immer wieder scharf: Er würde sich mehr um sein Ansehen in den sozialen Medien sorgen als um die Volkswagen-Belegschaft und die Bewältigung von Halbleiterkrise und Kurzarbeit. Zum Eklat kam es, als im September Planspiele des Konzern-Chefs publik wurden, in denen er einen Abbau von bis zu 30 000 Arbeitsplätzen bei Volkswagen an die Wand malte. Nach diesem Szenario sprach die Betriebsrats-Spitze von einem „Vertrauensverlust“, auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und die Eigentümerfamilien im Aufsichtsrat sollen verärgert gewesen sein.

Vertrauensbildende Maßnahme: Herbert Diess (l.) und Wirt Bruno Corigliano zapfen gemeinsam Bier in der „Tunnelschänke“. Quelle: privat

Seitdem versucht der Konzern-Chef massiv, seine desolate Außenwirkung zu verbessern: Er lädt Mitarbeiter zu digitalen Fragerunden ein, zapft Bier für seine Leute in der Kultkneipe „Tunnelschänke“ am Wolfsburger Bahnhof und verspricht immer wieder: Ihm gehe es nicht um Jobabbau, sondern um die Zukunft von Volkswagen und das Wolfsburger Stammwerk.

Hinter den Kulissen liefen viele Krisengespräche

Hinter den Kulissen liefen laut Medienberichten seit einiger Zeit intensive Krisengespräche. Laut „Manager Magazin“ hing des Zukunft des Konzern-Chefs – übrigens kurz nach seiner Vertragsverlängerung – „am seidenen Faden“. Am Montagabend sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters: „Es geht in die Richtung, dass der Streit beigelegt wird und Diess Vorstandschef bleibt.“ Die Kompromisslösung sehe vor, dass VW-Markenchef Ralf Brandstätter in den Konzernvorstand aufsteige.

Auch der „Spiegel“ berichtet, dass Diess Zuständigkeiten – etwa das „operative Geschäft“ – an Brandstätter abgeben soll. Die Rolle von Diess würde stärker auf „repräsentative und strategische Funktionen reduziert“. Auf Betriebsratsseite gelte Brandstätter – im Gegensatz zu Diess – als „verlässlicher Partner“. Außerdem ist es in Wolfsburg ein offenes Geheimnis, dass Brandstätter in weiten Teilen der Belegschaft sehr beliebt ist – was mit dazu beigetragen haben dürfte, die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat zu beruhigen. Laut „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ soll Brandstätter im Konzernvorstand künftig für die Volumenmarken VW, Skoda und Seat zuständig sein.

Hans Dieter Pötsch soll vermittelt haben

Maßgeblichen Anteil an dieser Lösung soll der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch gehabt haben – er habe „in zahllosen Gesprächen zwischen den Fronten vermittelt“. Außerdem soll er darauf gedrungen haben, die Personalie Diess vor der entscheidenden Aufsichtsratssitzung am Donnerstag zu klären.

Denn im Mittelpunkt der Sitzung soll die Investitionsplanung für die kommenden fünf Jahre stehen – die ganz konkrete Auswirkungen auf Wolfsburg hat. Die größten Brocken sind der TE-Neubau („Campus Sandkamp“) und der Bau des „Trinity“-Werkes. Beide sollen das Stammwerk fit für die Zukunft machen und Arbeitsplätze sichern.

Von Carsten Bischof