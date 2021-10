Innovationsschub für Wolfsburg: Das macht Capgemini am neuen Campus

Warmenau

Mit dem neuen Engineerin-Campus in Warmenau will Capgemini, einer der weltweit größten Entwicklungs- und IT-Dienstleister für die Automobil-Industrie, sein Geschäft mit Volkswagen weiter ausbauen. In dem hochmodernen Gebäude bieten mehr als 700 Experten Entwicklungs, Beratungs- und IT-Leistungen an. An was genau das Unternehmen im neuen Quartier in Sichtweite des VW-Werks arbeitet, dass erläuterten Experten einem Rundgang anlässlich der Eröffnung am Dienstagabend.

Der Fokus von Capgemini liegt dabei auf den großen Megatrends Digitalisierung, Software sowie autonomes und vernetztes Fahren. „Wir haben und vor einigen Jahren auf genau diese Zukunftsthemen fokussiert, weil wir hier einen Mehrwert bieten können“, erklärt Werner Ferreira, der das Engineering-Geschäft von Capgemini in Deutschland leitet. Von grundsätzlichen Verständnis und der Beratung über die Konzeption , über die Entwicklung der Produkte bis hin zu passenden IT- und Softwaresystemen können Capgemini alles aus einer Hand anbieten. „Diese Integration der Bereiche zeichnet uns aus“, so Ferreira.

Kundenerlebnis im Fokus

Neben eher traditionellen Geschäftsfeldern wie dem Bau und Betrieb von Prüfständen hat Capgemini deswegen auch reichlich Innovationskraft zu bieten. Im Bereich Software arbeitet das Unternehmen beispielsweise an neuen Infotainment-Lösungen oder der Optimierung von Kundenportalen. Im Fokus steht dabei die Verbesserung des Kundenerlebnisses – beispielsweise über die Auswertung und Analyse von Daten und „Use Cases“.

Ein Waver aus Halbleitern: Capgemini arbeite auch an Lösungen für die Halbleiter-Krise. Quelle: Roland Hermstein

Für Automobilhersteller wie Volkswagen wird dieser Bereich in Zeiten von regelmäßigen Software-Updates, der Freischaltung von Funktionen „on demand“ sowie digitalen Vertriebsmodellen immer wichtiger. VW beispielsweise erhofft sich durch dieses „Geschäftsmodell 2.0“ zusätzliche Erlöse in der Nutzungsphase des Fahrzeugs.

Autonomes Fahren noch radikaler gedacht

Im Bereich autonomes Fahren forscht Capgemini an cloudbasierten Lösungen. So präsentierte das Unternehmen am Dienstag einen Prototypen, bei dem die Computing-System, also das „Gehirn“ des Fahrzeug, quasi in die Cloud ausgelagert war. Heißt: das Fahrzeug überträgt gesammelte Daten in das Internet, wo sie in Echtzeit mit weiteren Daten aus der Umgebung – beispielsweise von Kreuzungen oder anderen Fahrzeugen -zusammengeführt werden und in Echtzeit von Hochleistungscomputern ausgewertet werden. Der Vorteil dieses radikalen Ansatzes liegt auf der Hand: Die Produktionskosten eines Fahrzeugs könnten drastisch reduziert werden.

Auch beim Thema Halbleiter besitzt Capgemini reichlich Expertise. So berät das Unternehmen Hersteller bei der Architektur der Elektronikchips. Das Design der Chips, das aktuell noch oftmals von Fahrzeug zu Fahrzeug variiert, könnte so vereinheitlicht werden was wiederum Synergien freisetzt. Ein weiterer Vorteil: Statt sich wie bisher bei der passenden Architektur der Chips auf die zwischengeschaltete Zulieferer zu verlassen, könnten die passenden Halbleiter gleich direkt bei den Herstellern geordert werden.

Von Steffen Schmidt