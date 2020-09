Wolfsburg

Was steht denn da an der E-Mobility-Station? Wenige Wochen vor der offiziellen Weltpremiere rollte jetzt bereits ein neuer ID.4 durch Wolfsburgs Straßen. Bisher war das erste vollelektrische SUV von Volkswagen meist nur in Erlkönig-Tarnung zu sehen –unter anderem auch in der Autostadt. Am Montag aber dürfte so manch aufmerksamer Wolfsburger ein freier Blick auf das Modell erhascht haben.

Mit den fließenden organischen Formen will Volkswagen laut eigener Aussage den Aufbruch in die neue Ära der E-Mobilität deutlich machen. „Der ID.4 steht für eine elektrische Designevolution“, sagt Klaus Zyciora, Leiter des Konzern-Designs. „Sein Exterieurdesign ist klar, fließend und kraftvoll. Es wirkt auf neuartige Weise stark und selbstbewusst. Das liegt vor allem an der nahtlosen, aerodynamischen Formensprache unserer ID.-Familie, die wir mit dem ID.4 erstmals in das SUV-Segment übertragen haben. Das bedeutet, dass sich sanfte, weiche Übergänge mit scharfen, klaren Abrisskanten abwechseln. Das Design wirkt wie vom Wind geformt. Zugleich zeigt sich die Modernität des ID.4 an den charakteristischen Scheinwerfern und der Lichtsignatur, die zwischen ihnen verläuft.“

ID.4 glänzt mit hervorragender Aerodynamik

Gutes Design ist zudem immer funktionell – bei einem Elektroauto spielt der Luftwiderstand eine Hauptrolle für die Reichweite. „Die elektrische Designevolution beim ID.4 bedeutet auch, dass wir die aerodynamischen Belange sehr stark berücksichtigt haben“, erklärt Zyciora. Der ID.4 erzielt einen exzellenten cw-Wert von 0,28. Der wichtigste Faktor dafür ist die fließende Grundform von Karosserie und Fahrgastzelle, die nach hinten stark eingezogen ist. Dazu kommen viele Details, die akkurat ausgeführt sind. Beispielsweise sorgen die Körper der Heckleuchten gemeinsam mit dem großen Dachkantenspoiler dafür, dass die Strömung sauber abreißt.

Mit dem ID.4 erweitert Volkswagen sein Angebot um ein vollelektrisches Fahrzeug im weltweit größten Wachstumssegment, der Klasse der kompakten SUV. Das Auto wird zukünftig in Europa, in China und später auch in den USA gebaut und verkauft. Wie schon der ID.3 nutzt auch der ID.4 die Vorteile des exklusiv auf den Elektroantrieb ausgelegten Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) voll aus. Die Front ist kurz, der Radstand lang, der Innenraum dadurch sehr großzügig.

Mit dem Elektro-SUV sollen Reichweiten von über 500 Kilometern möglich sein

Auf den Markt kommen soll das neue SUV zunächst mit Heckantrieb; folgen wird zudem ein elektrischer Allradantrieb. Die im Sandwichboden der Karosserie angeordnete Hochvoltbatterie sorgt für einen niedrigen und damit fahrdynamisch optimalen Schwerpunkt sowie eine sehr gut ausbalancierte Achslastverteilung. Aufgrund seines niedrigen cw-Werts und des skalierbaren Batteriesystems sollen laut VW mit dem ID.4 Reichweiten von über 500 Kilometer (nach WLTP) möglich sein. Der Innenraum ist wie schon beim neuen Golf und beim ID.3 durchdigitalisiert, die Bedienung erfolgt fast ausschließlich über Touchscreen oder Sprachsteuerung.

Der Start der Serienproduktion ist in Zwickau bereits vor einigen Tagen angelaufen. Ungefähr Mitte September soll der ID.4 dann Weltpremiere feiern und auch noch in diesem Jahr ausgeliefert werden.

Von Steffen Schmidt