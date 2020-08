Identität bestätigt: Toter aus brennendem Auto ist mutmaßlicher VW-Spitzel

Wolfsburg

Aus dem Verdacht ist nun Gewissheit geworden: Der Tote, der am 10. August nahe des kleinen Ortes Rottorf bei Grasleben aus einem brennenden Auto geborgen wurde, ist der mutmaßliche Spitzel in der VW-Abhöraffäre. Das hat die zuständige Staatsanwaltschaft in Braunschweig am Freitagmittag bestätigt.

„Die DNA-Analyse hat bestätigt, dass es sich bei dem Verstorbenen um dem Halter des Kfz handelt“, sagte Staatsanwältin Julia Meyer auf WAZ-Anfrage. Bereits vorher war durchgesickert, dass es sich bei dem Toten um den Halter des Fahrzeugs handelt. Was die Todesursache angeht, hält sich die Staatsanwaltschaft noch bedeckt. Es gebe jedoch nach derzeitigem Ermittlungsstand Anhaltspunkte dafür, dass es sich um Suizid gehandelt habe. „Die Ermittlungen sind dahingehend jedoch noch nicht abgeschlossen“, betont Meyer.

Staatsanwaltschaft schweigt zu weiteren Ermittlungen

„Darüber hinaus machen wir aktuell keine weiteren Angaben, auch zu dem Brandverfahren des Hauses und dem Abhörverfahren nicht“, stellte Julia Meyer klar. Hinsichtlich der Brandstiftung, der das Haus des nun verstorbenen Managers Ende Mai in Grasleben zum Opfer fiel, und der Abhör-Affäre, die im Zentrum der Ereignisse steht, gibt es also vorerst keine neuen Erkenntnisse.

Die Abhör-Affäre war Ende Juli von einem Nachrichten-Portal enthüllt worden. Diesem waren 50 Stunden Tonmaterial von geheimen Sitzungen einer Projektgruppe bei Volkswagen zugespielt worden. Dabei handelte es sich um Gespräche hochrangiger Manager aus den Jahren 2017 und 2018, in denen darüber diskutiert wird, wie der in Ungnade gefallene bosnische Zulieferer Prevent ausgebootet werden könne. Die Streitigkeiten zwischen Prevent und Volkswagen dauern vor Gericht weiter an. Es geht um hohe Millionensummen. Prevent bestreitet weiter vehement, von den Tonaufnahmen gewusst zu haben, geschweige denn am Zustandekommen in irgendeiner Form beteiligt zu sein.

Abhöraffäre entwickelte sich immer mehr zum Thriller

Der nun verstorbene Mann aus Grasleben war damals regelmäßig an den Sitzungen der Projektgruppe beteiligt. Nach Bekanntwerden des Abhör-Skandals identifizierte ihn Volkswagen schnell als mutmaßlichen Spitzel, stellte ihn frei und erstattete Strafanzeige. Das Motiv des Verdächtigen liegt weiter im Dunkeln.

Die Staatsanwaltschaft nahm kurz darauf die Ermittlungen auf. Dabei stieß sie auch auf einen Hausbrand Ende Mai in Grasleben. Damals brannte das Fachwerkhaus des mutmaßlichen Spitzels vollständig ab. Die Ermittler legten sich schnell auf Brandstiftung als Ursache fest.

Am 10. August dann gab es wieder ein Feuer: Diesmal brannte der Pkw des Verdächtigen. Die Feuerwehr barg einen toten Körper aus dem Fahrzeuge. Dieser ist nun eindeutig als Leichnam des VW-Mitarbeiters identifiziert.

