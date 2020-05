IG Metall Wolfsburg: Viele Verbesserungen in Corona-Krise erreicht

Wolfsburg

Der 1. Mai wird in diesem Jahr ein besonderer. Normalerweise gehen am Tag der Arbeit auch in Wolfsburg Tausende Menschen auf die Straße. Wegen Corona werden die Kundgebungen am Freitag aber ins Netz verlegt. Die IG Metall Wolfsburg blickt zum Tag der Arbeit auf die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in der Corona-Krise.

„Solidarisch ist man nicht alleine“

Ab 11 Uhr wird am 1. Mai ein Livestream auf der Website des DGB geschaltet. Dort soll unter anderem Christiane Benner, Zweite Vorsitzende der IG Metall, sprechen und eine Soli-Botschaft mit Bezug zu Wolfsburg anbringen. Viele Gewerkschaftler haben schon jetzt Beiträge ins Netz gestellt.

Anzeige

„Solidarisch ist man nicht alleine“ lautet in diesem Jahr das Motto zum 1. Mai. „Die IG Metall steht für Zusammenhalt und Solidarität, sie steht an der Seite der Beschäftigten“, sagte Ricarda Bier, Bevollmächtigte und Geschäftsführerin der IG Metall Wolfsburg.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Grüße zum 1. Mai aus dem VW-Werk:

Verbesserung für den Gesundheitsschutz

Trotz der Pandemie läuft die Produktion teilweise wieder. Die IG Metall habe daher für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pandemie Standards entwickelt. Die seien in die vom Bundesarbeitsministerium vorgelegten Arbeitsschutzstandards eingeflossen. „Arbeits- und Gesundheitsschutz haben für die IG Metall oberste Priorität“, sagte Bier.

Erhöhung des Kurzarbeitergelds

Solidarität bedeute auch, Menschen ohne Job oder in Kurzarbeit besser abzusichern. Auf Druck der IG Metall sei das gesetzliche Kurzarbeitergeld für Beschäftigte, die keine tarifliche oder betrieblich vereinbarte Aufzahlung bekommen, erhöht worden. Es beträgt ab dem vierten Monat statt 60 Prozent künftig 70 Prozent, ab dem siebten Monat 80 Prozent. Für Beschäftige mit Kindern steigt es ab dem vierten Monat von 67 Prozent auf 77 Prozent und ab dem siebten Monat auf 87 Prozent.

Längere Bezugsdauer für Arbeitslosengeld 1

Auch die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes 1 sei auf Drängen der IG Metall um drei Monate verlängert worden. Außerdem können Eltern von Kindern bis zu zwölf Jahren bei Schließungen von Kitas und Schulen zusätzliche freie Tage für die Kinderbetreuung anstatt des tariflichen Zusatzgeldes wählen.

Beschäftigte erhalten für die Betreuung von Kindern, soweit das zwingend erforderlich ist, bis zu fünf freie Tage ohne Anrechnung auf den Urlaub, das Entgelt wird weitergezahlt. Das hat die IG Metall im Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie festgeschrieben. „Alle diese Regungen wären ohne eine starke IG Metall, die in den Betrieben fest verankert ist, nicht möglich gewesen“, sagte Bier.

Lesen Sie auch

Von der Redaktion