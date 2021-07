Wolfsburg

Das kennt man sonst nur vom Rummelplatz im Allerpark: Mitten in der Innenstadt, direkt vor dem Gewerkschaftshaus, wächst seit heute ein Riesenrad in die Höhe. Die Attraktion, die die IG Metall den Wolfsburgern zu ihrem 75. Geburtstag spendiert, wird derzeit mit Hilfe einiges riesigen Krans aufgebaut. Am Samstag soll sie den Besuchern der Geburtstagsfeier einen einmaligen Blick über die Dächer der Stadt ermöglichen.

Geburtstagsüberraschung: So wird das Riesenrad aussehen. Quelle: Hanstein

Stolze 38 Meter hoch – und damit sogar 13 Meter höher als das Gewerkschaftshaus – ist das Riesenrad der Schaustellerfamilie Hanstein. Damit ist es eines der drei größten in Deutschland. 144 Personen werden damit gleichzeitig fahren können. Kostenlos, versteht sich. Aufgebaut wird das Riesenrad auf dem Parkplatz des Gewerkschaftshauses – echte Maßarbeit, denn die XXL-Attraktion ragt damit teilweise auch über die Schlosserstraße.

Die erste Fahrt des Riesenrads wird am Samstag um 13 Uhr stattfinden. Dann startet auch die Feier der IG Metall. Das Highlight ist dann gegen 15 Uhr zu erwarten. Dann soll verkündet werden, ob die Gewerkschaft den Weltrekord für die größte Eis-Party der Welt geknackt hat. Seit Mittwoch 9 Uhr ist das ganze Team der IG Metall im Einsatz, um in 75 Stunden 75 000 Eis in der Region zu verteilen.

Von Steffen Schmidt