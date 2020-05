IG Metall-Vertrauensleute gehen VW-Vorstand offen an

Wolfsburg

Die einflussreichen obersten Vertrauensleute der IG Metall bei Volkswagen gehen die Konzernspitze wegen des öffentlichen Eindrucks durch sich häufende Probleme offen an. Man sei „zunehmend massiv besorgt über die vielen vom Vorstand zu verantwortenden negativen Presseberichte über unser Unternehmen“, hieß es am Donnerstag auf der Internet-Seite der Gewerkschaft bei VW. „Dieses schlechte Bild in der Öffentlichkeit zerstört das über Jahrzehnte gewachsene Kundenvertrauen und gefährdet so unsere Arbeitsplätze.“

Die Vertrauenskörper-Leitungen der deutschen VW-Werke, die eine Art Scharnier zwischen dem Betriebsrat und den in der IG Metall organisierten Belegschaftsmitgliedern sind, nannten das von vielen als rassistisch empfundene Werbevideo auf Instagram und die Anlaufprobleme beim Golf 8 als Beispiele. „Für uns ist das Maß inzwischen unerträglich“, erklärten sie. „Mittlerweile ist ein Zustand erreicht, in dem sich immer mehr Kollegen für ihren Arbeitgeber schämen und ihn teilweise sogar verleugnen.“

„Eine ganze Kette von Managementfehlern“

Der Umgang mit solchen Themen sei kommunikativ ein „Desaster“. Es gebe „eine ganze Kette von Managementfehlern, die uns viel Geld kosten, unsere Imagewerte weiter nach unten ziehen und die bei den Beschäftigten den Eindruck hinterlassen, dass dem aktuellen Vorstand von Volkswagen die Dinge zunehmend entgleiten“. Die Führung wurde aufgefordert, nun klar Stellung zu beziehen: „Wer von Ihnen trägt hier die Verantwortung dafür, dass wir Technik und Marketing wieder in den Griff bekommen? Wer übernimmt die Verantwortung für das Produktdesaster unserer aktuellen Modellpalette?“

„Unser Golf versagt auf ganzer Linie“

Die IG-Metall-Vertrauensleute erklärten: „Wir fürchten um den Kern unserer DNA, wonach Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung gleichrangige Unternehmensziele sind.“ Besonders übel stoßen ihnen die Probleme mit dem neuen Golf auf. „Unser Golf, ein Fahrzeug, das Generationen geprägt hat, immer Emotionen geweckt hat, jeder Altersklasse gerecht wurde und einer ganzen Fahrzeugklasse seinen Namen gegeben hat, dieser neue Golf, unser ’Brot-und-Butter-Auto’, versagt in der aktuellen Generation 8 zurzeit auf ganzer Linie“, heißt es in dem Brief. Dafür machen sie auch eine aus ihrer Sicht völlig verpatzte Markteinführung verantwortlich.

Angebot? Fehlanzeige!

Neben dem Golf gebe es zudem noch weitere Probleme: Aktuell habe VW quasi kein Angebot. „Die neuen E-Fahrzeuge wurden verschoben, es gilt einen Bestellstopp beim Tiguan. Wir haben einen Bestellstopp beim e-Golf und das Bestellende für den Golf Sportsvan. Auch die Fahrzeuge mit den bevorstehenden Abgasnormen sind so gut wie nicht vorhanden“, kritisieren die Vertrauensleute. So können das Unternehmen selbst von Kaufprämien nicht profitieren.

Management muss Stellung beziehen

Dabei stände eigentlich alles bereit: „Es hat sich hier in den Werkshallen und Büros nichts daran geändert, dass wir die besten Werkerinnen und Werker, Fachleute, Expertinnen und Experten an Bord haben, die hier die besten Autos der Welt auf den Markt bringen könnten. Wenn nur die Struktur stimmen würde, für die das Management sorgt“, kritisieren die Gewerkschafter. Vom Vorstand erwarte man nun eine klare Stellungnahme dazu, wie die Krise gemeistert werden soll. Eines stehe jedoch fest: Weitere Sparmaßnahmen auf Kosten der Belegschaft werde man als Lösung nicht akzeptieren.

