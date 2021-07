IG Metall: SAS Autosystemtechnik zahlt jetzt nach Tarif

Wolfsburg

Gute Nachrichten für Wolfsburg: Die IG Metall hat in Verhandlungen mit der SAS Autosystemtechnik GmbH ein Tarifergebnis erzielt. Es wird zum 1. Januar 2022 wirksam und sieht vor, dass fortan die Tarifverträge der Volkswagen Group Services GmbH auch Wirksamkeit für die SAS-Beschäftigten haben.

Gleiche Konditionen für SAS-Beschäftigte und VW Group Services

„Das sind äußerst erfreuliche Nachrichten für die Kolleginnen und Kollegen bei SAS, die täglich wertvolle Arbeit im Bereich der Kontraktlogistik leisten. Durch den Anerkennungstarifvertrag wird SAS Teil der tarifgebundenen Kontraktlogistik-Familie im Automobilcluster von Volkswagen“, erklärt Frederic Speidel, Verhandlungsführer der IG Metall. Damit würden „die Beschäftigten mit einem erheblichen Plus am Ende des Monats nach Hause gehen. Neben dem Mantel- soll auch der Entgelttarifvertrag einschließlich aller Ergänzungsvereinbarungen der VW Group Services GmbH für die SAS-Belegschaft gelten!“

Auch über die Gewährung der tariflichen Zusatzvergütung sowie die Zuwendungen für die betriebliche Altersvorsorge dürfen sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei SAS freuen. „Insgesamt bedeutet der Tarifabschluss eine Besserstellung der Beschäftigten in zahlreichen Bereichen.“ Zusätzlich erhalten die Beschäftigten im August 2021 eine einmalige Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro. „Für den Fall, dass der Corona-Höchstbetrag von 1500 Euro überschritten wird, erfolgt die Zahlung als Bruttozahlung“, so Speidel weiter.

Kein Beschäftigter wird schlechter gestellt

Der Gewerkschafter verweist darauf, dass mit der Eingruppierung in das neue Entgeltsystem bei SAS kein Beschäftigter schlechter gestellt wird.

Von der Redaktion