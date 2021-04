ID.4 GTX: Volkswagen will Mythos GTI in die Elektromobilität überführen

Wolfsburg

In markantem Rot rollte der ID.4 GTX am Donnerstag bei seiner digitalen Weltpremiere auf die Bühne in Berlin Tempelhof und drehte dort einige Runden. Digitale Projektionen ließen es dabei so aussehen, als fahre das erste voll-elketrische Performance-Modell Volkswagens dabei durch eine Großstadt oder schlängele sich durch verschneite Landschaften. Auf einer 35 Grad steilen Rampe kam er schließlich zum Stehen – und zeigte damit gleichmal, was für eine Kraft in ihm steckt.

Denn die gesteigerte Leistung ist das Hauptmerkmal des neuen ID.4 GTX. „Elektrisches Fahren macht einfach Spaß - mit dem ID.4 GTX legen wir bei Sportlichkeit und Dynamik noch einmal nach“, brachte es VW-Marken-Chef Ralf Brandstätter auf den Punkt. „Das bisher emotionalste Mitglied der ID. Familie zeigt: Elektromobilität und sportliche Top-Performance schließen sich nicht aus.“

ID.4 GTX: Elektrischer GTI

Volkswagen hat sich dabei mit dem neuen Modell hohe Ziele gesetzt: Der ID.4 GTX soll nicht anderes leisten, als den Mythos GTI in die Elektromobilität zu überführen und damit Nachhaltigkeit und Sportlichkeit vereinen. Der ID.4 GTX soll dabei nur der Anfang sein, die drei Buchstaben stünden für eine neue Submarke. „Die GTX-Familie wird wachsen und die Leidenschaft in die Elektromobilität bringen“, kündigte VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer an.

ID.4 GTX von hinten. Quelle: Volkswagen

Und tatsächlich: die technische Daten versprechen Sportlichkeit und reichlich Fahrspaß. So verfügt der ID.4 GTX gleich über zwei E-Motoren – je einen an der Vorder- und einen an der Hinterachse – und damit über elektrischen Allradantrieb. Wobei in den meisten Situationen der 204 PS starke Heckantrieb alleine arbeitet. Für mehr Traktion oder Power kann sich in Millisekunden der Motor an der Vorderachse dazuschalten, was über ein intelligentes Antriebskonzepts gesteuert wird. „Das volle Drehmoment der elektrischen Antriebe ist sofort abrufbar und man kann das exzellente Fahrverhalten in jeder Kurve spüren“, sagte Thomas Ulbrich, Entwicklungsvorstand der Marke.

ID.4 GTX: Die Eckdaten Der ID.4 soll im Sommer auf den europäischen Markt kommen.Der Preis liegt in Deutschland bei 50 415 Euro für die Basisausstattung.Das Modell verfügt über Allradantrieb. Die beiden E-Motoren bieten eine Systemleistung von 299 PS.Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 PS.Der ID.4 GTX beschleunigt in 6,2 Sekunden auf Tempo 100.Die elektrische Reichweite beträgt 480 Kilometer nach WLTP.Geladen werden kann das Modell mit bis zu 125 kW.

Schaltet sich der Motor in der Front dazu, stehen laut VW 299 PS für 30 Sekunden zur Verfügung. Wobei: Auch dafür müssen anscheinend die Rahmenbedingungen wie Temperatur und Batteriestand stimmen, wie im Kleingedruckten zu lesen ist. Aber auch ohne über diese 30 Sekunden hinaus steht genug Leistung zur Verfügung. In 3,2 Sekunden beschleunigt der zwei Tonnen schwere ID.4 GTX auf 60 km/h und in 6,2 Sekunden bis 100 km/h. Zum Vergleich: Der stärkste ID.4 hatte noch 8,5 Sekunden gebraucht, um Tempo 100 zu erreichen. Abgeriegelt ist das E-SUV bei 180 km/h.

Preis liegt bei knapp über 50 000 Euro

Erhältlich ist der ID.4 GTX ausschließlich mit der großen 77 kWh-Batterie, die eine Reichweite von maximal 480 Kilometern ermöglicht. Die Ladeleistung beträgt 125 kW, damit kann an entsprechenden Schnellladesäulen in 30 Minuten Strom für ungefähr 300 Kilometer „aufgetankt“ werden.

Der sportliche Charakter des Modells spiegelt sich auch im Design wieder. Neben GTX-Logos ist hier vor allem die einzigartige Lichtsignatur zu erwähnen, die die VW-Designer dem Modell verpasst haben. An der Front wurde der bekannte Lichtstreifen mit drei Waben-Elementen kombiniert. Blickfang am Heck sind neben dem neu gestalteten Stoßfänger die 3D-LED-Rückleuchten, deren Bremslichter wie ein X geformt sind.

ID.4 GTX: Blick in den Innenraum. Quelle: Volkswagen

Beim Interieur präsentiert sich der ID.4 GTX ebenfalls mit einem neuen Farbkonzept. Der obere Bereich der Instrumententafel und die Kunstleder-Inserts in den Türen sind in Dunkelblau gehalten. Rote Kontrastnähte setzen sportliche Akzente.

Lesen Sie auch:

Volkswagen veranstaltet „Way to Zero“-Convention

Wegen Corona: IG Metall Wolfsburg sagt Kundgebung zum 1. Mai ab

Weltpremiere für neuen Polo: Volkswagen verpasst dem Modell ein Facelift

Auf den europäischen Markt kommen soll der ID.4 GTX im Sommer 2021. In Deutschland beträgt sein Grundpreis 50.415 Euro, auf die der Kunde 7.500 Euro Förderung (netto) beantragen kann. In seiner Grundversion ist er damit sogar günstiger, als so mache Pro-Versionen mit hohem Ausstattungsniveau.

Von Steffen Schmidt